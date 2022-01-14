【內地疫情】珠海發現1宗陽性個案 市民非必要不離市

廣東再現新冠感染病例，珠海今日（14日）在核酸檢測中發現1名居民新冠病毒陽性，個案所住樓棟封控管理，居民足不出戶，珠海並呼籲市民非必要不離市。

值得注意的是，此前一天，與珠海相鄰的中山坦洲鎮發現1宗本土確診個案。

珠海今日開展全民核酸檢測，並根據珠海及周邊地市疫情防控發展形勢，為控制疫情傳播，珠海通告全體市民非必要不離開珠海、不出省，確需離開要憑粵康碼綠碼，並持有24小時內核酸檢測陰性證明。

中山增1陽性 全市核酸檢測 離開須陰性證明

據通報，珠海最新的陽性個案於大規模核酸檢測中發現，為53歲女性，居住在南屏鎮將軍山榕園2棟，已轉送至中大五院隔離治療，臨床診斷待出。相關密切接觸者、次密切接觸者及重點人員正在排查，其居住、工作及相關重點區域已管控，活動過的重點場所已消毒。

稍早珠海市香洲區已加強防疫措施，將南屏鎮將軍山榕園小區2棟採取封控管理，實行「封控隔離，足不出戶，服務上門」，暫定14天，前7天每天檢測一次。同時將該小區劃為管控區域，「不進不出，嚴禁聚集」，每天核酸檢測一次，每戶限定一人在指定時間外出購置保障物資，暫定7天。另周邊劃為防範區域，實行只進不出。

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責任編輯：林佩怡

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