【內地疫情】珠海7宗Omicron呈陽性 非必要不離市 飛北京航班全停（更新版）

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內地盲盒市場亂象叢生 上海禁向8歲以下小童銷售盲盒
廣東爆Omicron疫情，珠海今日（14日）在核酸檢測中發現7名居民對該變種病毒呈陽性，涉疫的香洲區部分區域實行「不進不出」，個案所住的屋苑樓棟封控管理，居民足不出戶。當地已收緊離境限制，持24小時內有效陰性證明方准離開，飛北京所有航班即時取消，廣州至珠海巴士班線停運。
*13：02 新增澳門最新措施
*15：44 更新珠海對外交通安排
*20：55 更新疫情數字
內地傳媒報道，根據民航疫情防控要求，今起珠海機場出發前往北京的航班全部取消。另外，廣州至珠海公路客運班線今起暫停營運。
因應疫情的變化，澳門教育及青年發展局今日發出緊急通知，要求跨境生及教職員工今日停課一天，並配合珠海和澳門疫情聯防聯控工作。澳門內港客運碼頭往返珠海灣仔口岸的海上客運服務，今午3時起亦暫停。
值得注意的是，此前一天，與珠海相鄰的中山坦洲鎮發現1宗本土確診個案。
珠海一樓棟封控 「足不出戶」
珠海今日開展全民核酸檢測，並根據珠海及周邊地市疫情防控發展形勢，為控制疫情傳播，珠海通告全體市民非必要不離開珠海、不出省，確需離開要憑粵康碼綠碼，並持有24小時內核酸檢測陰性證明。
據通報，珠海最新的陽性個案於大規模核酸檢測中發現，為53歲女性，居住在南屏鎮將軍山榕園2棟，已轉送至中大五院隔離治療，臨床診斷待出。相關密切接觸者、次密切接觸者及重點人員正在排查，其居住、工作及相關重點區域已管控，活動過的重點場所已消毒。
稍早珠海市香洲區已加強防疫措施，將南屏鎮將軍山榕園小區2棟採取封控管理，實行「封控隔離，足不出戶，服務上門」，暫定14天，前7天每天檢測一次。同時將該小區劃為管控區域，「不進不出，嚴禁聚集」，每天核酸檢測一次，每戶限定一人在指定時間外出購置保障物資，暫定7天。另周邊劃為防範區域，實行只進不出。
責任編輯：林佩怡
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