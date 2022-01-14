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佳能珠海工廠據報停產 相機生產撤出中國 日本佳能回應（第二版）

經濟脈搏 13:35 2022/01/14

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因相機市場萎縮和新冠疫情影響，落戶珠海32年的知名相機品牌佳能珠海有限公司（以下簡稱「佳能珠海」）宣布終止公司生產。日本佳能14日表示，考慮關閉在中國南方的緊湊型數碼相機工廠，唯公司發言人拒絕透露該工廠的員工人數和生產水平相關細節。

13：26 第二版更新 母公司日本佳能公司回應

據界面新聞報道，1月13日，珠海高新區對多家媒體確認，在珠海發展32年的佳能珠海已停產，目前企業正在跟員工商量處置方案。

市場急劇萎縮+疫情肆虐

據了解，佳能珠海的工廠位於高新區金鼎工業區，項目總投資15億元人民幣，占地20萬平方米，是佳能在中國內地唯一一家數碼相機、數碼攝像機、影像傳感器和鏡頭的生產基地。該廠的關閉就意味著佳能已經把相機生產移出了中國內地。

佳能珠海公告稱，因近年來全球照相機市場急劇萎縮，及新冠肺炎病毒長期肆虐，公司面臨空前困難。雖經公司及各位員工共同努力，依然未能扭轉困局，總部經慎重研究，做出艱難決定，終止公司生產。

佳能珠海停產

 

內地名校畢業生留學大減 業內人士：經濟下行壓力較大

就業壓力大 內地碩士研究生申請人數激增80萬

佳能珠海員工數萬人 員工處置方案受關注

目前佳能珠海員工超過1萬人、年銷售額達到13億美元、年納稅總額在1億元以上的大型企業，其生產的卡片數碼相機曾占佳能全球卡片數碼相機銷售量的一半。

據悉，珠海市管委會工作人員已知悉佳能珠海停產一事，稱，佳能珠海已向管委會報備了相關事宜，管委會已有相關部門介入，督促企業依法依規保障員工權益。

資料顯示，佳能珠海有限公司成立於1990年1月15日，佳能珠海有限公司的股東為日本佳能公司和佳能（中國）有限公司，持股比例分別為83.08%和16.92%。目前佳能珠海生產的產品主要包括鏡片，數碼照相機，數碼攝像機等。

責任編輯：李冰琪

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