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丹麥稱中俄間諜威脅升溫 中使館駁斥無中生有充滿臆想

國情動向 13:12 2022/01/14

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丹麥周四（13日）發佈警示報告，稱來自俄羅斯、中國、伊朗和其他國家的間諜威脅有所增加，間諜活動涵蓋地點還包括各大國爭奪資源和海上航線的北極地區。對此，中國駐丹麥大使館發文稱，有關指責無中生有，充滿臆想；中方已向丹麥方面提出嚴正交涉。

據法新社報導，丹麥安全情報局在伴隨報告的聲明中表示，近年來間諜威脅已升高，數個國家正積極對丹麥進行刺探情報活動，「這些活動包括諜報、影響力作戰、騷擾、試圖非法取得產品、技術和知識，以及在一些特殊案例中直接試圖暗殺。」

丹麥：中俄等國試圖透過學生獲取技術研究情報

丹麥安全和情報局反情報部門主管恩利克森（Anders Henriksen）也在一份報告中表示，「針對丹麥、格陵蘭和法羅群島的外國情報活動威脅，近年來有所增加。」而隸屬丹麥的格陵蘭和法羅群島是北極理事會成員，丹麥負責兩地的大部分外交和安全事務。

英情報機構指一華人律師是間諜 中使館：不會收買外國議員

澳洲指華偵察船外海蒐情報達3周 中方轟澳防長言論煽動衝突

有關報告指出，包括中國、俄羅斯和伊朗在內的外國情報機構，正試圖與學生、研究人員和公司取得聯繫，以獲取關於丹麥技術和研究的信息。

中使館斥丹方污衊 促摒棄冷戰思維

路透社去年11月曾報道，丹麥哥本哈根大學一名華裔教授被發現與中國軍方展開基因研究，但這名教授並沒有告訴校方有關他和中國軍方之間的聯繫。

對此，中國駐丹麥大使館發文稱，丹麥安全情報局13日發佈有關針對丹麥間諜威脅的評估報告，該報告的涉華部分污衊中國竊取丹麥科技成果，對丹麥開展間諜活動，有關指責無中生有，毫無根據，充滿臆想，目的就是渲染所謂「中國威脅」，抹黑中國形象。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向丹方提出嚴正交涉。

中方又敦促丹方摒棄冷戰思維，正確看待並維護中丹在包括科技、人文等領域在內的交流合作，多做有利於中丹關係健康發展的事。

責任編輯：易燕丹

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