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山姆會員店APP默認五星好評 內地沃爾瑪被罰30萬人幣

國情動向 14:58 2022/01/14

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山姆會員商店 App 默認五星好評虛假用戶評價欺騙消費者，沃爾瑪（中國）投資有限公司被罰 30 萬元（人民幣，下同）。

據澎湃新聞報道，近日，廣東省市場監督管理局日前在佛山舉辦第二期廣東省反不正當競爭執法大講堂活動，並公佈了12個反不正當競爭執法指導性案例。涉及錢大媽、沃爾瑪、T3出行、德瑪仕等品牌。

經查，2020年10月13日至2021年5月17日期間，當事人利用山姆會員商店APP線上銷售商品，在「我的評價」中，當用戶未及時對真實交易的商品作出主動評價時，APP後台系統則會自動默認五星好評，並將默認五星好評自動計算在好評率里進行展示，存在對商品的用戶評價作虛假的商業宣傳，欺騙、誤導消費者。

報道指，「默認好評」並非真實用戶評價，虛假的好評率數據是對既有消費評價的曲解，並將對潛在消費者形成明顯的誤導，構成虛假宣傳。

廣東省市場監督管理局表示，當事人上述行為，違反了《中華人民共和國反不正當競爭法》第八條第一款的規定，依據《中華人民共和國反不正當競爭法》第二十條第一款的規定，執法機關責令其停止違法行為，處罰款30萬元。

早前山姆會員店被網民發現疑下架新疆產品，引發內地民眾退卡潮，中紀委網站狠批必將自食惡果，公司至今未有回應。

沃爾瑪旗下會員制商店山姆被曝下架新疆貨 多地民眾退會抵制

沃爾瑪旗下山姆超市下架新疆貨 央媒批愚蠢短視、吃飯砸鍋

沃爾瑪涉違網絡安全法 被公安部門警告

責任編輯：袁瑋婧

 

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