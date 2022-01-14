上海奶茶店成最小中風險區 「精準防控」成效引討論

上海防疫破功突然成為微博熱搜的關鍵詞，並非疫情有多嚴峻，或者再引發甚麼悲劇，而是當地把一間20平方米的奶茶店列為風險地區，被指是全球範圍最小的疫區，在絕大多數情況下，各省市劃分風險地區以屋苑為最小單位，然後向街道、鄉鎮、區遞增，範圍愈大代表愈多市民受管制措施影響。

涉疫奶茶店是霓裳茶舞位於靜安區百樂門的分店，當地昨日（13日）驗出5宗病例，3宗出自該處。店鋪實行封閉管理，逾2,830接觸者全數隔離，周邊區域風險等級不變。在一宗病例千萬人漏夜強檢的內地，這事被視為上海「精準防疫」的例證，也被拿來跟陝西、河南等地比較，但有人贊同，亦有人質疑成效。

接近同一時間，廣東中山坦洲鎮昨日也驗出1宗陽性，政府已下令全鎮道路管控，原則上只進不出，鄰近的珠海市香洲區也展開全民檢測。

微博網民點睇？

Peng_Shanghai_：上海這次厲害了，別人都是一個城市一個街道劃中風險，上海開創了劃一個小區為中風險地區之後更進一步。

年輕的心65：這個全球最小風險區，可謂是上海精準防控的典範之作。不擴大，不波及，不搞過度防疫，將疫情對經濟與社會的影響降到最低。​

西南地區魚星草帶鹽人 ： 這才是真正的防疫該做的事。 動不動封城，疫情是控制住了，百姓飯吃不上了。

陽光下的食屍鬼：再精準下去，是不是直接把個人定義為中風險就行了​？

朱明沒有龍：希望這種精準抗疫的方式能夠有效，能推廣開來。避免一人感染，全市惶恐的緊張情緒。

鐵馬冰河98：總覺得上海發布個這麼小面積的中風險地區夠兒戲的...店鋪面積還蓋不住新冠病毒氣溶膠傳播有效範圍吧？

阿小言哦：不現實，春運返鄉那麼多人，基層排查管控還排查你在哪個奶茶店買奶茶？這劃分的華而不實，沒操作性。

蕭詩G：自欺欺人，好像精準傳播疫情似的，外面的許多人還沒排查出來。

寬_Vivere： 別吹了，今早自一月一日去過上海的全部隔離。

妖蓮幻想04597：精準防控是因為5G基站架設數量足夠多，流調人員足夠多...不要老拿上海和別的城市比了，多少城市是像上海一樣這麼有錢的？

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責任編輯：陳建錫