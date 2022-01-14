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3大原因中國今年出口勢減速  外貿承壓但有韌性

經濟脈搏 15:15 2022/01/14

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中國2021年外貿強勢收官，全年進出口規模達6.05萬億美元，首次突破6萬億美元大關，再創新高。單計去年12月，以美元計出口按年增長20.9%，放緩至5個月低位，但仍略好過預期，進口增長則放緩至19.5%，為3個月低位，不及預期。

分析認為，在新冠疫情衝擊下，海外產業鏈尚未恢復，加上海外疫情料將持續一段時間，勢延長中國的出口替代效應時間，預計今年第一季中國出口繼續保持強勁。

不過，隨著主要經濟體經濟增速向疫情前水平回歸，海外需求增速回落，而訂單逐漸回流東南亞，加上高基數效應，出口增速將回落，但韌性仍在，將繼續對經濟形成正貢獻。

中國12月美元計出口年增20.9%略勝預期 進口增速創3個月低

中國海關總署：今年外貿面臨一定壓力 不穩定等因素增多

海關總署表示，中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。全球疫情形勢依然嚴峻，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國際需求復甦勢頭放緩，加上2021年外貿基數較高的因素，2022年外貿運行面臨一定的壓力。在正視這些困難和挑戰的同時，也要看到中國經濟韌性強，長期向好的基本面不會改變，堅定穩住外貿基本盤的信心。

首季出口料保持強勁 關注國內疫情致港口擁堵

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威表示，中國12月出口再度超預期，或反映Omicron對全球供應鏈的衝擊，出口訂單或從其他發展中經濟體轉移到中國，另一方面也說明全球需求依然強勁。他預計，一季度中國出口繼續保持強勁，因全球需求有韌性，而許多發展中國家疫情惡化。

值得注意的是，近期中國多地出現疫情，包括上海，主要港口擁堵，需要關注對出口的影響。

外需勢回落+高基數效應+海外產業鏈恢復

而展望全年，分析普遍認為中國今年出口勢將減速。

中國銀行研究員范若瀅解釋，主要經濟體大規模刺激政策退出，全球經濟增速向疫情前水平回歸，高通脹打擊消費者信心，海外需求增速將回落。同時，能源供需矛盾有望緩解、美聯儲或將加快加息步伐，大宗商品價格走強動力不足，全球通脹或將第二季後高位回落，價格對出口的支撐作用也將減弱。

方正中期期貨金融衍生品研究員彭博也指，訂單向南亞及東南亞轉移的趨勢，也是今年出口料難以維持高增長的原因之一。

不過，范若瀅表示，Omicron或會放緩全球供應鏈修復進程、延長中國出口替代效應作用時間，出口韌性仍較強，增速回落的時點和幅度有不確定性。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華亦認為，今年外貿有壓力，但亦存韌性，主要是國內防疫情況仍領先，且預計全球疫情對經濟與供應鏈影響邊際減弱，政策呵護下需求未偏離復甦軌道等。

江海證券首席經濟學家屈慶也指，在美國加息預期下，人民幣若稍有貶值會對出口有利，因此他認為出口沒有太大風險，只是在高基數和海外產業鏈逐步恢復影響下，增速不會這麼高。

進口方面，分析指出，國內部分行業仍在補庫存，大宗商品價格還相對較高，進口需求整體仍有支撐。

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責任編輯：林佩怡

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