貓咪被困封控大樓 深圳衛健委再現霸氣回覆：電話多少

深圳衛健委早前以「電話發我」四字回應孕婦求助獲讚，近日該委又見「電話多少」的霸氣留言，回覆市民寵物貓被困在封控辦公樓內的增援請求。除表明會有人與飼主聯絡之外，消殺人員翌日就上門為3隻寵物貓補充糧食，再度獲得網民讚賞。

據《極目新聞》報導，從事銷售職業的愛玲在農曆新年前夕需要頻繁出差，於是將貓咪寄養在深圳的公司，打算放假之前再接回家。豈料深圳龍崗區神舟大廈突發新冠肺炎疫情，整幢在1月7日凌晨進入封閉管理。愛玲得知有關消息時，正在外地出差，而她的3隻寵物貓還在大廈內。

市民留言求助5分鐘後即獲回覆

愛玲表示，「公司對寵物很友好，有專門的貓房，平時同事會給貓咪餵食，也會一起玩。周末也會有同事值班，所以不用擔心。」不過這次事發突然，封樓之前公司同事已經全部下班，沒來得及帶走寵物貓。

▲ 深圳衛健委回覆市民寵物貓被困在封控辦公樓內的增援請求。

▲ 消殺人員幫助飼主添置水和貓糧。（極目新聞圖片）

愛玲憶述上一次添食是在1日5日左右，儲備糧應該夠吃3天，但封控不知道要持續多久，令她十分擔心。她隨即聯繫大廈物業和社區工作人員，但他們都表示無法進入封控大樓。至10日上午，愛玲在深圳衛健委最新發布文章的評論區留言求助，結果這條沒有被精選的留言，在短短5分鐘內就得到回覆「電話多少」、「會有人和您聯繫」。

有關工作人員很快就致電愛玲商量解決方案，並表示消殺人員需要進入大廈進行消殺工作，可以順便幫忙餵食，愛玲只需把水和貓糧等送到大廈警衛處即可。

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最後於11日上午9時，愛玲與朋友將自動餵食器、水和貓糧送到大廈警衛處，並由消殺人員將物資消毒並帶入大廈。約兩小時之後，愛玲就接到消殺人員的反饋圖片，顯示水和貓糧已經添置好，貓咪的狀態看起來也不錯。

愛玲表示，自己在深圳工作已經三年，「很幸運我們的留言能夠這麼快被看到，也很幸運深圳這座城市非常有溫度，不會以物種區別生命，認為每一條生命都是寶貴的。也很感謝深圳衛健委幫助我們這麼快就解決了問題。」

網民表示： 深圳衛健委教科書式回應！ 有溫度有人情味兒的城市！讚！ 寵物也是家庭的一份子，深圳防疫人員的救助貓貓之舉是文明進步的體現。

責任編輯：易燕丹

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