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小米手機被指帶有審查功能 德國BSI：查無實據

經濟脈搏 15:54 2022/01/14

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德國聯邦信息安全辦公室（BSI）周四（13日）向小米公司 （01810） 發出通知，確認沒有證據表明小米手機存在「審查」功能。小米表示，一貫重視客戶的隱私和安全，並承諾以透明、負責的方式來運營業務。

去年9月，立陶宛有產品調查報告稱，在歐洲銷售的小米手機具有內置檢測和審查功能。報告中稱，發現小米的Mi 10T 5G款手機內有可以檢測及審查「解放西藏」、「民主運動」等詞條的軟件。報告表示，目前共有449個中文詞條可以被小米手機的默認互聯網瀏覽器等系統應用程序審查，且名單在持續更新。立陶宛政府呼籲消費者不要購買新的中國手機，並盡快扔掉手上的中國手機。

對此，BSI進行了三個半月的調查，並最終得出結論：沒有發現任何異常情況，也不需要進一步調查或採取其他措施。

針對前述報告，通知特別指出：「BSI無法偵測到原報告提及的過濾列表的傳輸行為。」

小米發言人表示，小米一貫重視客戶的隱私和安全，並且承諾以透明、負責的方式來運營業務。目前，小米手機在歐洲市場占據領先地位。市場調研機構Canalys顯示，2021年三季度歐洲智能手機市場中，小米份額排名第二，是歐洲銷量最高的中國手機企業。

華為力谷芯片創新破美圍堵  旗下基金投資56間芯企

印度稅務部門據報查小米等中企 華使館促提供非歧視營商環境

德國當局證實 正技術調查小米手機

責任編輯：尹航

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軟件 5G 歐洲市場 小米 歐洲 智能手機 立陶宛

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