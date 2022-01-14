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曾購入核酸陽性火龍果 安徽水果店主涉引新冠傳播被立案

國情動向 16:00 2022/01/14

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安徽警方昨日（13日）通報一則水果店主實施引起有新型冠狀病毒傳播嚴重危險的行為，已被涉嫌刑事犯罪立案調查並採取強制措施。該水果店日前曾購入一批核酸檢測陽性的越南火龍果。

據休寧縣公安局微信公眾號，安徽省黃山市休寧縣公安局發佈一則通報稱，經公安機關偵查，休寧縣海陽鎮女人街桂蘭水果店店主武某某違反《中華人民共和國傳染病防治法》規定，實施引起有新型冠狀病毒傳播嚴重危險的行為。

休寧縣公安局對武某某以涉嫌刑事犯罪立案偵查並採取強制措施。目前，休寧縣人民檢察院已對該案提前介入，案件正在進一步偵辦中。

由於通報並未說清原因，引發網民一片猜忌。

多地發現進口火龍果核酸檢測陽性

據都市快報，週三（12日）深夜，休寧縣新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室曾發佈《關於緊急尋找2022年1月1日以來到女人街桂蘭水果店購買火龍果人員的通告》。

通告稱，12日11時57分接市疫指辦通知，休寧縣女人街桂蘭水果店有從浙江金華購進越南火龍果（當地核酸檢測陽性）。接通知後，該縣立即啟動應急預案，目前各項工作正在有條不紊進行。經流調，該批火龍果於本月1日16時運抵休寧縣女人街桂蘭水果店，並於12日20時56分環境採樣結果弱陽性。截至12日23時42分，排查到接觸火龍果的相關人員已全部落實管控措施，核酸檢測結果均為陰性。

元旦當天，浙江金華永康市疾控中心接上級通知，對一批越南進口的火龍果進行核酸檢測，結果呈弱陽性。此後越來越多地方進口火龍果被檢測出新冠病毒核酸陽性。截至8日，江蘇揚州、淮安等地以及安徽合肥、寧國等地均發現進口火龍果核酸檢測結果呈陽性。

有網民指，金華的批發商都未被抓，弱陽性物品本身也不會感染，既然已經檢測全員陰性，不明為何將一個水果店主刑事拘留。

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責任編輯：袁瑋婧

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