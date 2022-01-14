CBA遼粵對賽爆衝突見紅 球迷向外援球員罵種族歧視言語

中國男子籃球職業聯賽（CBA）周四（13日）晚舉行的常規賽第22輪比賽，由遼寧本鋼隊對廣東東莞大益隊，期間遼寧球員韓德君和廣東外援威姆斯發生衝突，雙雙被驅逐出場。

有網上影片顯示，比賽結束後，有幾名拿著遼寧男籃球衣的球迷，向威姆斯大喊出涉及種族歧視的侮辱說話，引發熱議。遼寧隊、CBA周五（14日）分別發表聲明，表示對歧視性言行採取零容忍態度，堅決反對任何種族歧視言行。

遼寧球員鼻骨骨折

當晚遼寧對廣東兩場比賽，是一場焦點戰役，最終遼寧以102:90戰勝廣東，迎來8連勝並繼續領跑積分榜。

據內地傳媒報道，衝突發生在第三節還剩5分39秒，威姆斯持球突破，對抗中打到韓德君面部，後者痛苦倒地，血流賽場。裁判判罰雙方犯規，並走向技術台查看重播。此時，韓德君衝向威姆斯，兩人隨即揮拳相向，在旁隊友將兩人拉開，事態才沒升級。裁判商議決定，將兩人驅逐出場。

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賽後廣東隊主帥杜鋒表示，威姆斯並非故意，摩擦不會影響到兩隊球員的關係和感情。遼寧隊官方消息，韓德君初步被診斷為鼻骨骨折，眼球出血水腫，視力受損，近日將返回瀋陽治療。

據報事後有球迷守在廣東男籃的大巴車前，對著廣東外援威姆斯高喊「nigger」「get out of china」等。

CBA反對歧視性言行 希望展現中國球迷熱情

CBA官方聲明批評，個別人員在廣東隊乘坐的大巴車旁，用種族歧視性言語辱罵廣東隊球員，嚴重損害了CBA聯賽和CBA球迷的形象。CBA聯盟對任何歧視性言行採取零容忍態度，堅決反對、嚴厲譴責任何種族歧視性言行。希望球迷和CBA聯盟一起，維護聯賽環境，展現中國球迷熱情、友善的精神風貌。

遼寧隊聲明也指，個別極端球迷圍堵廣東隊乘坐的大巴，並用種族歧視言論辱罵廣東隊球員，嚴重傷害了廣東隊球員乃至更多CBA聯賽參與者的感情，嚴重損害了CBA聯賽和CBA球迷的形象；對歧視性言行採取零容忍態度，堅決反對任何種族主義、歧視性言論，並強烈譴責這種嚴重抹黑CBA聯賽的無恥言行。

最後聲明呼籲球迷文明觀賽事，理智對輸贏，球場上的事情交給球隊在場上去解決，球迷們就負責一件事——為自己的球員加油鼓勁。

據CBA處罰，韓德君被處以停賽6場、罰款人民幣20萬元，由於韓該場比賽已被判罰取消比賽資格犯規、自動停賽1場，最終累計停賽7場。對廣東隊威姆斯停賽4場、罰款人民幣14萬元，最終累計停賽5場。

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責任編輯：林佩怡

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