內地盲盒市場亂象叢生 上海禁向8歲以下小童銷售盲盒

近年來，內地盲盒市場不斷擴大，從普通的公仔玩偶，到服飾寵物，已發展成「萬物皆可盲盒」的地步。隨之而來的就是盲目消費、虛假宣傳、炒賣等不良現象。上海市市場監督管理局周五（14日）通報，要求盲盒經營者不得向8歲以下的未成年人銷售盲盒，且單個盲盒的售價一般不超過200元（人民幣，下同）。

據央視財經報導，上海市監局就1月12日印發的《上海市盲盒經營活動合規指引》開吹風會。《指引》中要求，不得以盲盒形式進行銷售特殊食品、藥品、醫療器械、有毒有害物品、易燃易爆物品、活體動物等。盲盒內商品實際價值應與其售賣價格基本相當，單個盲盒的售價一般不超過200元。

內地又一監管對象？ 新華社籲規範「盲盒」經營模式

《指引》又明確盲盒抽取規則，盲盒經營者應公示商品種類、抽盒規則、商品投放數量、隱藏款抽取概率等信息，充分告知消費者，並保留完整的概率設定、抽取結果、發放情況記錄以備查。鼓勵設定保底機制。

人民網：盲盒僅為形式 產品質量不能「盲」

此外，盲盒經營者則不得向8歲以下的未成年人銷售盲盒。向8歲以上未成年人銷售盲盒商品，應通過線上線下等不同方式確認監護人同意。

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上海市監局這次出台指引，進一步顯示出盲盒行業亂象叢生的問題日益凸顯。去年12月，盲盒銷售商泡泡瑪推出一款長襪盲盒，因實際面料成分含量並未達到其宣傳標準，涉虛假宣傳被罰款20萬元。當時人民網評論稱，盲盒之「盲」可以是形式，卻不應體現在內容，無論何時何地，質量作為產品的立身之本都應是品牌方關注的重點，產品質量不能「盲」。

央視批寵物盲盒是對人性的背離

此外，去年同樣引發輿論關注的還有「寵物盲盒」事件。央視發表名為「寵物盲盒是對人性的背離」的文章，提到用盲盒裝動物，將一些人的快樂建立在動物痛苦甚至失去生命的基礎上，是對人性的背離，也是娛樂的異化。

內地KFC「盲盒」掀搶購潮 有人擲萬元買餐 中消協狠批：當抵制

文章並批評，相關法律禁止寄送活體動物，商家必須遵守，快遞公司也不應明知故犯。「遵從人性，尊重法律，人心不盲，就不會有如此惡劣、如此出格的盲盒」。

近日，內地肯德基（KFC）與盲盒銷售商「泡泡瑪特」（POP MART）合作，推出盲盒套餐掀起搶購潮，更有人不惜花費萬元購買套餐，網絡上亦衍生「代吃」服務。中國消費者協會批評KFC利用限量款盲盒銷售手段，誘導並縱容消費者不理性超量購買食品套餐，應當抵制。

責任編輯：易燕丹

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