擔心影響小學生？吳亦凡連累內地英語課本「Wuyifan」改名

近日，網絡上陸續有內地家長曬出最新的小學英語課本，已經沿用了20年的課本人物從「Wu Yifan」變成了「Wu Binbin」。去年吳亦凡涉嫌強姦被捕，變成劣跡藝人之後，有網民在網上表示課本裡同音的「Wu Yifan」能否改名，出版社表示此次修訂確實有考慮家長意見，以免老師和學生誤解。

據內媒九派新聞報道，在人民教育出版社出版的《義務教育教科書 英語》（PEP）小學英語課本中，「Wu Yifan」是一位戴眼鏡的愛笑男孩，也是課本中的主要角色之一。

去年，娛樂明星吳亦凡涉嫌強姦罪被依法刑拘的新聞曝出後，有網民稱，能不能把小學三年級英語PEP教材中的WuYifan，更名成小時候的Li lei？還有家長在網絡吐槽該角色名與該藝人拼音相同，擔心會給孩子造成負面的影響。

拼音名已用20年

去年8月3日，人民教育出版社公佈了相關情況說明：「Wu Yifan」在配套教師用書中對應的中文名是「吳一凡」。該拼音名從2001年教材第一版審定開始沿用至今，已有20年時間，與近些年才出現在公眾視野的涉案藝人並不存在任何關聯。

據九派新聞核實，最新版人教社小學四年級和六年級下冊英語課本中，該角色的名字已被更改為「Wu Binbin」。

安徽合肥的李女士也向九派新聞表示，自己此前也擔心正在讀小學四年級的女兒受影響，非常支持這一次的修訂，「畢竟牽扯到了很惡劣的事件，孩子萬一問起來，也不好跟她解釋。」

人民教育出版社工作人員告訴九派新聞，此次修訂確實是考慮到了一些家長們的意見，避免任課教師和學生在學習中產生誤解。

然而不少網民覺得小題大作，有杯弓蛇影之嫌，又有人指，重名的人這麼多，難道要讓所有人改名？

「小孩子知道誰是吳亦凡？全國難道就沒有「吳亦凡」重名的？真是心裏髒看什麼都髒」 「至於嗎？不能有重名，不能有諧音？」 「過不了多久誰還記得吳亦凡」 「這就諱莫如深了？孩子問起來有什麼不好解釋的？不想正視的問題刪掉就覺得解決了是麼？」

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責任編輯：袁瑋婧