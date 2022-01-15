【內地疫情】Omicron波及4省 珠海再多1確診 一鎮不進不出（更新版）

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（14日）新增104宗本土確診病例，河南佔一半，其餘分布在天津、廣東、陝西及浙江。至此，本月以來4省5地已出現新冠變種病毒Omicron疫情，分別是天津、河南安陽、遼寧大連、廣東中山及珠海。

*18：04 更新珠海疫情

珠海今日（15日）再多1宗本土確診病例，為一名確診小學生的密切接觸者，居香洲區南屏鎮。此前，該鎮全域劃定為管控區域，「不進不出，嚴禁聚集」，暫定7天；南屏鎮廣生村全域封控，實行「封控隔離，足不出戶，服務上門」，。暫定14天

稍早國家衛健委公布，內地昨日新增165宗新冠確診病例，境外輸入佔61宗、本土104宗。新增的本土確診病例中，河南佔52中，其中安陽37宗、許昌12宗、鄭州3宗；天津39宗；廣東珠海6宗、深圳2宗；陝西西安4宗；浙江杭州1宗。

當日新增本土無症狀感染兩宗，均在廣東，廣州、珠海各1宗。

張伯禮：天津本輪疫情或可控制在200多宗

最早發現本土Omicron疫情的天津，本輪累計181宗確診病例，當地今日（15日）再開展第三輪全員核酸檢測。天津市疾控中心主任韓金豔表示，第二輪篩查新報告的感染者主要在隔離點和封管控區發現，總體上，天津基本控制了Omicron在社會面上的傳播。

中國工程院院士張伯禮昨受訪時預計，天津本輪本土疫情確診病例應該可以控制在200多宗， 希望春節前天津可以不再有新發病人。

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值得注意的是，天津Omicron疫情已經外溢遼寧大連、河南安陽兩地。其中，大連除了最先發現的兩名陽性人員後，至昨日無新增本土感染者。而安陽本輪累計已達235宗確診。

中山、珠海病例有時空交集

另外，廣東已出現Omicron疫情。日前中山坦洲出現的確診病例，初步判斷為感染Omicron，該病例相關感染路徑已相對清晰，與珠海已公布病例存在時空交集。

而珠海通報昨日的7宗病例，基因測序初步判斷為Omicron，感染源頭不明。當中一名確診病例為南屏鎮一間幼兒園的保育員，已接種3劑疫苗，曾到過中山坦州。該幼兒園一名學生一家四口也染疫，也曾去過中山坦洲；該家庭包括一名小學四年級生，其同校同級另一名學生也染疫。其餘一名感染者為南屏一間口腔醫療公司工作人員。

央視新聞今日下午報道， 珠海香洲區今日新增1宗本土確診，為36歲女教師，於密切接觸者等重點人員排查中發現的，是確診病例（9歲學生）的密切接觸者。

今日稍早，香洲區升級防疫措施， 對南屏鎮廣生村全域封控管理，實行「封控隔離，足不出戶，服務上門」管理措施；暫定14天，前7天每天開展一次核酸檢測。 南屏鎮全域劃為管控區域，實行「不進不出，嚴禁聚集」管理措施，每天開展一次核酸檢測，原則上每戶限定一人在指定時間外出購置保障物資；暫定7天，具體視疫情防控情況動態調整。

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責任編輯：林佩怡

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