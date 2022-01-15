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中國12月70城樓價按月跌幅收窄 未來數月或有望止跌企穩

經濟脈搏 13:00 2022/01/15

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在政策邊際寬鬆下，中國樓價跌勢略有緩解。路透根據中國國家統計局周六（15日）公布的數據測算，2021年12月70大中城市新建商品住宅價格指數，按年升2.6%，為6年來最弱；按月則下跌0.2%，跌幅較上月收窄，新樓和二手樓價格上漲的城市數亦增多。

分析認為，中國未來幾月將樓價數據有望逐漸企穩，第二季或由負轉正。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶表示，去年12月70個大中城市商品住宅銷售價格，按月延續第四季以來的下降態勢，按年漲幅回落。

其中，一線城市新建商品住宅按月轉跌0.1%，二手住宅銷售價格由跌轉升0.1%。二線城市新樓、二手樓價按月跌幅則收窄。三線城市新樓、二手樓價均下降，後者跌幅略有擴大。

樓價上漲城市增多 分析：信貸政策釋正面效應

另據測算，12月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有15個，上月為9個，下跌城市減至50個，上月為59個。二手住宅價格指數方面，6個城市按月上漲，較上月多3個，下跌則有63個，與上月一樣。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析稱，樓價指數出現重要信號，按月跌幅收窄表明房地產市場持續悲觀的態勢略有遏制，去年三季度以來信貸政策，開始逐漸釋放正面效應。

他指出，12月的數據釋放積極信號，至少說明樓價不會一味下跌或跌幅一味擴大。他預計今年第一季樓價按月會繼續小跌，但第二季會有由負轉正的可能。
貝殼研究院首席市場分析師許小樂表示，未來在「促進房地產業良性循環和健康發展」的基調下，房企融資環境有望進一步改善。經歷半年成交量的逐步恢復，改善房價下跌預期，逐步帶動價格恢復，預計今年第二季樓價止跌。

許小樂認為，去年第四季以來購房信貸環境已有所改善，在「更好滿足購房者的合理住房需求」、銀保監會強調「重點滿足首套房、改善性住房按揭需求」下，料未來首次購房和改善性換房或有相對支持的政策，信貸環境更加友好，帶動剛需市場在今年初率先復甦，進而帶動改善需求修復。

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責任編輯：林佩怡

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