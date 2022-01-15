【中美角力】美參議員推法案 禁國防合約承包商用中國稀土

路透報道，美國參議院周五（14日）將由兩黨議員提出法案，要求在2026年之前，強制禁止國防業務承包商購買中國稀土，並利用國防部來建立戰略礦物物資常備庫存。

這被視為美國為遏止中國近乎掌控稀土行業的最新法案，名為「2022年恢復重要能源及本土稀土安全庫存法案」，由共和黨參議員科頓（Tom Cotton）、民主黨參議員凱利（Mark Kelly）提出。

停依賴中國 支持恢復美國稀土生產

科頓表示，終止美國仰賴中國稀土的開採及加工，對於建立美國國防及科技部門至為重要。他形容中國漸成全球稀土的領導者，是美國以往政策所造成，新的政策將會降低中國的宰制力。據發起人預計，提案或在今年稍後納入國防部的撥款法案。

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報道指出，法案基本上利用國防部對戰鬥機、導彈及其他武器的數以十億美元計的採購活動，藉以要求承包商停止仰賴中國，並延伸至支持恢復美國稀土生產。據報道，美國目前只有一處稀土礦，沒有處理稀土礦物的能力。

提案要求國防承包商在4年內停止使用中國稀土，只有在十分稀缺的情況下，才允許豁免。國防承包商將需要立即說明其使用的礦物來源。

要求查中國有否扭曲稀土市場

該法案將會立法要求國防部設立稀土的常駐庫存。不過，為了建立庫存，國防部將有部分向中國採購，參議院幕僚希望這個矛盾情形能隨時間緩解。法案還將要求美國貿易代表調查中國是否扭曲稀土市場，並對是否需要貿易制裁提出建議。

中國外交部曾表示，中國在全球稀土產業鏈中佔有重要位置，一直秉持開放、協同、共享的方針，推動國內稀土產業的發展，中方願意以稀土資源和產品滿足各國發展的正當需要。又指在全球化的時代下，主導、壟斷某一個領域或者市場，或者人為地將某一節鏈條切除或者排除出去，都是行不通的。

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責任編輯：林佩怡

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