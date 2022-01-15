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主播辱罵消費者「像瘋狗」 屈臣氏中國致歉（有片）

社會熱點 14:53 2022/01/15

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內地傳媒報道，近日屈臣氏直播間有主播大罵消費者「像瘋狗一樣咬人」，引發不滿。「屈臣氏中國」周五（14日）深夜在官方微博發布聲明，就相關事件致歉，並指涉事主播是「第三方機構人員」其不當言論不代表屈臣氏對顧客的態度。

「1分錢」面膜缺貨 消費者不滿

事源屈臣氏日前在美團平台推出的面膜優惠活動，消費者可用0.01元（人民幣，下同）就能買到一盒面膜，但要在門市取貨。不過，有下單成功的消費者表示，在收到商家備貨及提貨信息後，取貨時卻被告知缺貨，且商家無任何處理方法。

不少消費者周四（13日）到屈臣氏直播間表達不滿，期間有人詢問面膜何時能取貨時，卻遭主播辱罵，並遭工作人員拉入黑名單。期間，屈臣氏主播還不斷嘲諷「就為了一分錢的東西，像瘋狗一樣咬人」、「我的直播間，我想踢就踢」、「我不歡迎你，你不用來。我踢了你就高興」。

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另有消費者表示，屈臣氏主播曾在周四的直播中，罵參與面膜優惠活動的消費者是「乞丐」。

內媒引述黑貓投訴平台顯示，近30天內，屈臣氏投訴量已超2800宗，大部分為面膜疑似有貨不給的問題。

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薇婭等多位頭部主播翻車 官媒：在「放」與「管」中把握分寸

屈臣氏：該主播為第三方機構人員

「屈臣氏中國」發表聲明，就美團點評年貨節活動致歉，稱已經第一時間成立調查處理團隊，指由於系統原因導致在短時間內產生了遠超庫存的大量異常訂單，已兌付了一部分訂單，其後因庫存不足，暫停了兌付，對此深感抱歉，將會補貨繼續履行剩餘訂單。

至於主播出現不當言論，屈臣氏聲明表示深表歉意並深刻反思，強調一直以顧客為中心。而該主播為屈臣氏合作第三方機構人員，其不當言論絕不代表屈臣氏對顧客的態度，但事件說明公司對第三方機構合作審核與監管工作不到位，負有不可推卸的責任，就此致歉，表示會引以為戒，加強對公司全體人員及第三方合作人員的培訓與監管，避免類似事件的發生。

不過，有網民對致歉聲明不收貨，要求涉事主播道歉。另對面膜問題，網民反映有店員說內部系統沒有通知公告，無法執行，批評屈臣氏敷衍。

內地KFC「盲盒」掀搶購潮 有人擲萬元買餐 中消協狠批：當抵制

責任編輯：林佩怡

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