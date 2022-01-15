  • 19°C
香港時間 : 2022115日 (六) 16:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】中國使館揭赴華人員偽造健康碼 網傳規避監測攻略

國情動向 15:55 2022/01/15

分享：

新冠變種病毒Omicron肆虐，中國外防輸入壓力增加之際，中國駐墨西哥大使館表示，近日發現個別赴華人員，通過修圖軟件偽造健康碼，企圖蒙混過關，已暫停相關人員健康碼申請資格。另中國駐美使館表示，注意到微博、微信等社交平台出現規避7日自我健康監測等要求「攻略」，使領館將核實赴華乘客是否嚴格遵守相關規定。

中國駐墨西哥大使館周六（15日）通報，有關赴華人員偽造健康碼，屬違反法律，並嚴重干擾防疫工作，造成疫情輸入隱患，除了暫停相關人員健康碼申請資格，並將有關情況通報國內主管部門，相關部門將追究當事人的法律責任。

通報提醒，繼續堅持「非緊急、非必要，不旅行」，擬赴華人員須嚴格遵守各項防疫規定，按照各項要求如實進行檢測，並在防疫健康碼國際版小程序中，如實填報信息，切勿心存僥倖，以身試法。

多人因不誠信未獲「綠碼」 有人被追責

另外，中國駐美大使館周六亦發布通知，指微博、微信出現規避7日自我健康監測等要求的「攻略」，提醒乘客誠實守信申領健康碼，駐美使領館將通過各種渠道核實赴華乘客，是否嚴格遵守相關規定。而之前已有多名乘客因各類不誠信行為未獲「綠碼」，有人甚至被追究法律責任。

駐美大使館表示，目前Omicron導致全美疫情持續高位，日均感染接近80萬宗，超過1700人死亡。同時近期從美國輸入中國的確診病例大幅上升，完成行前檢測後仍然頻繁外出觀光、購物或聚餐等，是導致感染的重要原因。

通知提醒，擬赴華人員慎重評估疫情期間國際旅行的緊急性和必要性，特別是近期航班頻繁熔斷可能造成的經濟損失，「非必要，非緊急，不旅行」。確有緊急需要的乘客，務必嚴格按照要求檢測，尤其注意行前第7日檢測後，需留在赴華航班起飛地進行自我健康監測，臨行前48小時檢測後嚴格執行自我隔離，不與外界接觸，以免染疫從而影響赴華行程。

中國因乘客確診新冠再停部分中美航班 美警告或採取行動

【新冠肺炎】歐洲疫情再起 環球時報：反證中國動態清零正確

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中國留學生談歐洲人防疫 「他們把Omicron當疫苗」（有片）
2022/01/12
中國留學生談歐洲人防疫 「他們把Omicron當疫苗」（有片）
【內地疫情】昨增104宗本土確診 Omicron疫情已波及4省5地
今日
【內地疫情】昨增104宗本土確診 Omicron疫情已波及4省5地
張文宏：上海這病房輸入性感染超歷史最高 警示Omicron殺傷力
2022/01/13
張文宏：上海這病房輸入性感染超歷史最高 警示Omicron殺傷力
中國因乘客確診新冠再停部分中美航班 美警告或採取行動
2022/01/13
中國因乘客確診新冠再停部分中美航班 美警告或採取行動

你可能感興趣

中國留學生談歐洲人防疫 「他們把Omicron當疫苗」（有片）
19:00 2022/01/12
中國留學生談歐洲人防疫 「他們把Omicron當疫苗」（有片）
【內地疫情】昨增104宗本土確診 Omicron疫情已波及4省5地
今日 11:27
【內地疫情】昨增104宗本土確診 Omicron疫情已波及4省5地
張文宏：上海這病房輸入性感染超歷史最高 警示Omicron殺傷力
12:41 2022/01/13
張文宏：上海這病房輸入性感染超歷史最高 警示Omicron殺傷力
健康碼 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 美國 墨西哥 社交平台 中國

下一篇文章

【中美角力】美參議員推法案 禁國防合約承包商用中國稀土
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

將出席北京冬奧開幕式 聯合國秘書長：奧運應是世界和平工具
將出席北京冬奧開幕式 聯合國秘書長：奧運應是世界和平工具
【內地疫情】上海買杯奶茶即確診？專家：口罩需要升級
【內地疫情】上海買杯奶茶即確診？專家：口罩需要升級
英情報機構指一華人律師是間諜 京：個別人可能007看多了（第二版）
英情報機構指一華人律師是間諜 京：個別人可能007看多了（第二版）
山姆會員店APP默認五星好評 內地沃爾瑪被罰30萬人幣
山姆會員店APP默認五星好評 內地沃爾瑪被罰30萬人幣
擔心影響小學生？吳亦凡連累內地英語課本「Wuyifan」改名
擔心影響小學生？吳亦凡連累內地英語課本「Wuyifan」改名
曾購入核酸陽性火龍果 安徽水果店主涉引新冠傳播被立案
曾購入核酸陽性火龍果 安徽水果店主涉引新冠傳播被立案
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款