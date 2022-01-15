【新冠肺炎】中國使館揭赴華人員偽造健康碼 網傳規避監測攻略

新冠變種病毒Omicron肆虐，中國外防輸入壓力增加之際，中國駐墨西哥大使館表示，近日發現個別赴華人員，通過修圖軟件偽造健康碼，企圖蒙混過關，已暫停相關人員健康碼申請資格。另中國駐美使館表示，注意到微博、微信等社交平台出現規避7日自我健康監測等要求「攻略」，使領館將核實赴華乘客是否嚴格遵守相關規定。

中國駐墨西哥大使館周六（15日）通報，有關赴華人員偽造健康碼，屬違反法律，並嚴重干擾防疫工作，造成疫情輸入隱患，除了暫停相關人員健康碼申請資格，並將有關情況通報國內主管部門，相關部門將追究當事人的法律責任。

通報提醒，繼續堅持「非緊急、非必要，不旅行」，擬赴華人員須嚴格遵守各項防疫規定，按照各項要求如實進行檢測，並在防疫健康碼國際版小程序中，如實填報信息，切勿心存僥倖，以身試法。

多人因不誠信未獲「綠碼」 有人被追責

另外，中國駐美大使館周六亦發布通知，指微博、微信出現規避7日自我健康監測等要求的「攻略」，提醒乘客誠實守信申領健康碼，駐美使領館將通過各種渠道核實赴華乘客，是否嚴格遵守相關規定。而之前已有多名乘客因各類不誠信行為未獲「綠碼」，有人甚至被追究法律責任。

駐美大使館表示，目前Omicron導致全美疫情持續高位，日均感染接近80萬宗，超過1700人死亡。同時近期從美國輸入中國的確診病例大幅上升，完成行前檢測後仍然頻繁外出觀光、購物或聚餐等，是導致感染的重要原因。

通知提醒，擬赴華人員慎重評估疫情期間國際旅行的緊急性和必要性，特別是近期航班頻繁熔斷可能造成的經濟損失，「非必要，非緊急，不旅行」。確有緊急需要的乘客，務必嚴格按照要求檢測，尤其注意行前第7日檢測後，需留在赴華航班起飛地進行自我健康監測，臨行前48小時檢測後嚴格執行自我隔離，不與外界接觸，以免染疫從而影響赴華行程。

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責任編輯：林佩怡

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