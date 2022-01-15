【內地疫情】國家衛健委：「動態清零」總方針 對Omicron仍有效

內地多地報告出現新冠變種Omicron疫情，國家衛健委周六（15日）表示，中國面臨新冠變種病毒Delta和Omicron輸入疫情的雙重挑戰，而春運即將開始，疫情防控形勢嚴峻， 發生疫情的地區要盡快阻斷傳播途徑， 未發生疫情的地區要毫不放鬆落實常態化防控各項要求。

國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華並指，中國「外防輸入，內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，對Omicron仍然有效。

國務院聯防聯控機制周六舉行記者會，賀青華指出，中國疫情總體形勢還是平穩，局部地區發生的本土聚集性疫情，總體上能夠短時間內有效控制。

▲ 國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華

天津疫情外溢風險降低 中山珠海上海有社區傳播風險

其中，天津本土Omicron疫情已經波及河南安陽和遼寧大連，天津疫情仍在發展，但近3天新增病例主要集中在隔離點篩查發現，疫情外溢風險逐漸在降低，需做好隔離管控；河南安陽疫情仍有一定的社區傳播風險。至於陝西西安疫情已進入收尾階段，河南鄭州和許昌疫情近日新增加病例數持續下降，疫情出現好轉跡象，續發傳播風險也逐步降低。

廣東方面，深圳新增病例均為集中隔離人員發現，疫情風險初步控制。珠海和中山感染者，以及上海的感染者，基因測序均為Omicron。多名感染者社會活動軌跡較多，存在社區感染傳播外溢風險。浙江杭州新增1名本土感染者。目前這幾起疫情已處於初期發展階段，需要加快風險區域的人員排查和管控。

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賀青華表示，Omicron已在全球150多個國家和地區傳播，在有的國家和地區已成主要流行株，而通過人和物輸入中國的風險也在逐漸增大。他稱，專家們分析研判，Omicron不影響國家現有核酸檢測試劑的敏感性和特異性，國家「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」的總方針，對防範Omicron仍然是有效。

對於近期多宗聚集疫情都有隱匿傳播時間較長後才發現的情況，賀青華表示，一方面因境外疫情輸入壓力增大，疫情輸入方式和途徑多樣化；另一方面，與疫苗接種率高、感染後有的沒有症狀、有的出現症狀較晚、症狀相對較輕，所以發現難度相對增大。

但他強調，有疫苗保護，萬一感染新冠病毒，得重症和死亡的比例也相對都會低，呼籲積極主動、盡快接種疫苗，特別是加強針。

據國家衛健委發言人米鋒表示，截至周五（14日），全國累計報告接種新冠病毒疫苗29億2898.1萬劑次，逾12.2億人完成全程接種。

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責任編輯：林佩怡

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