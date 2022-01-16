【內地疫情】冬奧在即北京1人染Omicron 將要求抵京後3日內檢測（更新版）

內地昨日（15日）新增65宗新冠肺炎本土確診病例，包括北京1名患者感染變種病毒Omicron。春運明日（17日）開始，北京冬奧也臨近、相關人員密集入境，北京面臨境外境內雙重風險，北京疾控表示，疫情防控一刻也不能放鬆，並呼籲市民增強防控意識，在京過年、非必要不出京。

*18：10 新增北京檢測要求

北京升級進京管控措施，除了 進返京須持48小時內核酸檢測陰性證明、「北京健康寶」綠碼，周六（22日）起至3月底，進返京人員在抵京後72小時內需進行一次核酸檢測，通勤人員則按現有政策規定繼續執行。

據國家衛健委通報，內地昨日新增119宗新冠肺炎確診病例，其中本土佔65宗，分布在天津33宗、河南29宗（安陽15宗、許昌7宗、鄭州7宗）、北京1宗、廣東珠海1宗及陝西西安1宗。另新增5名本土無症狀感染者，上海3宗、浙江杭州及廣東中山各1宗。

近14天無外省市旅居史 足跡涉多個購物中心

北京新增的確診病例為Omicron陽性，居於海淀區，並在該區工作，自稱於13日嗓子癢，翌日曾發燒，自行前往核酸檢測，自行服藥後症狀好轉，未有就診。

該名病例近14天內無外省市旅居史，無相關病例接觸史，2名同住人員核酸檢測陰性。家中多個點位環境樣本陽性。而患者本月曾到過多個購物中心、看過脫口秀，並曾與朋友自駕到昌平區滑雪場遊玩；在北京活動、工作期間，曾自駕、乘坐巴士及地鐵。

目前，該病例涉及的17個風險點位均已落實管控措施。其所居住小區及工作的大廈封閉管理，其中小區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」。

【內地疫情】國家衛健委：「動態清零」總方針 對Omicron仍有效

珠海7宗Omicron呈陽性 非必要不離市 飛北京航班全停

北京疫情防控工作領導小組昨連續召開視像調度會，強調Omicron傳播速度快、隱匿性強，當務之急是快速反應，迅速流調溯源、排查管控到位，搶在病毒前頭，切斷傳播鏈條。溯源工作要抓緊，加快病毒全基因組測序和病例比對，進一步排查中高風險地區進返京人員，查清病毒來源。

北京疾控表示，Omicron已成全球流行的主導株，國內多地報告本土病例，全市疫情防控面臨境外境內雙重風險。春節將至，人員流動更加頻繁，北京冬奧舉辦在即，疫情防控一刻也不能放鬆，要堅持貫徹「外防輸入，內防反彈」的總策略不動搖。

戴口罩有效阻斷傳播 非必要不出京

其中，市民要切實增強防控意識，北京疾控強調戴口罩仍是阻斷病毒傳播的有效方式，盡量不去人群密集、空氣不流通的場所。同時，減少人員聚集，嚴控大型活動，倡導線上團拜，提倡喜事緩辦，喪事簡辦，宴會不辦；減少不必要的聚餐聚會。

此外，堅持非必須不出境，倡導市民在京過年，非必要不出京，不去中高風險地區和報告確診病例地區旅遊、出差、探親。並積極接種新冠疫苗，做好個人健康監測。

另外，北京冬奧下月4日開幕，相關人員陸續抵京，到周五（21日）隨著參賽運動員、各國奧委會官員集中入境，抵離工作將迎來入境高峰，呈現航班多、人數多、人員構成複雜的特徵。北京冬奧組委抵離中心主任張良表示，加大了通關效率，讓人員在機場的停留時間更短、通關更快，傳染風險就會更小。

責任編輯：林佩怡

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