國家發改委：疫情防控下促消費 推動首季經濟平穩開局

內地新冠肺炎疫情持續，外界關注對農曆新年的消費影響。國家發改委周日（16日）發布《關於做好近期促進消費工作的通知》，提出10項措施，要求在精準有效做好疫情防控前提下，抓住春節、元宵節等傳統佳節消費旺季契機，進一步釋放居民消費潛力，推動實現一季度經濟平穩開局，

通知提出的10個方面的工作措施，包拾因地制宜多措並舉滿足居民節日消費需求、打造線上節慶消費提質升級版、有效拓展縣域鄉村消費、乘勢擴大居民冰雪消費、大力提升文旅休閒服務供給、激發智慧零售新活力、積極發展綠色消費、促進住房消費健康發展、落實好中小微企業紓困政策、全力保障困難群眾等群體基本生活消費。

防「層層加碼」式防控 減少對群眾影響

通知要求，在堅持在疫情防控常態化條件下，穩定和擴大消費，防止簡單化、「一刀切」、「層層加碼」式防控，最大限度減少對群眾生產生活的影響。低風險地區要保障城鄉居民區域內短途合理流動和正常消費活動。

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同時，引導電商企業開啟春節「不打烊」模式；鼓勵面向老人、兒童等推出「一站式購齊」平價年貨大禮包；嚴禁不公平競爭、「二選一」、「大數據殺熟」、銷售侵權假冒偽劣商品等違法行為。

此外，支持開展新能源汽車下鄉，鼓勵有條件的地方開展綠色智能家電下鄉，通過企業讓利、降低首付比例等方式，促進農村居民消費。另增加春節期間網絡電視電影、賽事直播等文化體育節目供應，鼓勵網絡視頻平台限時低價電影放映。

努力實現全年經濟「開門穩」

《通知》要求，各地有關部門要切實加強組織協調，積極會同有關部門細化完善措施，提振市場信心，營造良好氛圍，確保廣大人民群眾度過喜慶、祥和、安全、健康、綠色的節日，努力實現全年經濟「開門穩」。

國家發改委將充分發揮完善促進消費體制機制部際聯席會議制度作用，進一步加強統籌協調和督促指導，不斷充實完善政策儲備，著力促進消費持續恢復。

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責任編輯：林佩怡

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