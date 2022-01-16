反腐片揭孫力軍政治團夥案情 受賄數億獲「美金海鮮盒」（有片）

央視昨晚播出反腐專題片，首集揭露公安部前副部長孫力軍的政治團夥案情，除了其「小圈子」成員，還披露孫力軍等收受財物達數億元（人民幣，下同），江蘇省前政法委書記王立科多次向他行賄，還把美金放在「海鮮盒」裡。

反腐專題片《零容忍》第一集，頭炮講述孫力軍政治團夥案，指該案政治問題和經濟問題交織、極度腐化墮落的典型，批評孫力軍搞團團伙夥、拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團，嚴重危害政治安全。

專題片披露孫力軍政治團夥案涉及官員，包括王立科、前上海市公安局局長龔道安、前重慶市公安局局長鄧恢林、前山西省公安廳廳長劉新雲等。

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王立科歷年送孫力軍「小海鮮」 累計價值近億元

片中指出，孫力軍團夥的問題大都發生在中共十八大甚至十九大後，不收斂不收手，甚至變本加厲，濫用執法司法權，跟利益商人深度勾結。孫力軍等人通過為他人在職務晉升、企業經營、工程承攬等事項上提供幫助，收受巨額財物，其中孫力軍、王立科收受財物達數億元，其他人也有幾千萬到1億多元。王立科甚至長期為黑惡勢力充當「保護傘」。

片中提到，王立科曾多次到北京等地「看望」孫力軍，送上銀行卡、美元、公司股份。孫力軍說：「他每年大概四五次來北京，每次都給我30萬美金，放在一個小的海鮮盒裡面。」據指王立科歷年送給孫力軍的「小海鮮」，到案發時累計折合人民幣9000多萬元：而孫力軍亦一路幫助王立科上位。

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「到公安部後 認為闖紅燈很正常」

另一邊廂，孫力軍被指2008年調到北京工作後，利用職權和影響力為多名不法商人做生意提供幫助，不法商人則為他送上巨額賄賂，被查獲的贓款贓物包括巨額現金、名錶、金銀珠寶、年份茅台、高檔手機、名貴普洱茶等。

孫力軍也述說自己的心路歷程，「我的權力變得更大了，犯了更嚴重的罪過。舉個例子吧，我從來沒有過闖紅燈的歷史，到了公安部之後，我認為闖紅燈是很正常的。很小的一個例子，但這就是在思想上放鬆了自己、在心理上扭曲了自己、在行為上放縱了自己」。

孫力軍於2020年4月落馬，去年9月被雙開（開除黨籍、公職），日前涉嫌受賄、操縱證券市場、非法持有槍支罪，被長春市檢察院提起公訴。中紀委通報曾指他政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲。

中央紀委國家監委案件審理室副主任孫東昇表示，孫力軍案件是一個典型的政治問題和經濟問題交織的案件，特別是這些人頂風違紀、知法犯法，結黨營私，搞團團夥夥，貪污賄賂數額巨大，影響非常惡劣，是十九大以來查處的最嚴重的案件之一，體現了中央對腐敗分子和腐敗行為零容忍的態度和決心。

《零容忍》今（16日）晚將播出第二集，將談貴州省政協原黨組書記、主席王富玉案，其早前被控受賄超4.5億元。

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責任編輯：林佩怡

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