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【內地疫情】張文宏：對中國在年底前結束疫情有信心

社會熱點 17:41 2022/01/16

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疫情已持續兩年有餘。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，對中國在年底結束疫情大流行抱有很大信心，認為透過群體免疫、治療藥物等方式，今年或是疫情最後一個寒冬。至於第四針疫苗，他認為現在還不需要那麼著急。

張文宏：今年可能是最後一個「寒冬」

張文宏周六（15日）在央視節目上連線受訪，他表示未來半年的境外移入病例風險仍然非常高，因此要進一步提高防控力度。

他說，「如果能通過防疫跑到病毒前面，就能贏得每一場動態清零的勝利，這一點我深有信心，後面還會有比較大的挑戰，我們要做好準備」。

張文宏曾稱，若新冠病毒與其他冠狀病毒發生重組，情況會較糟糕，但他在節目中對此表示，「到目前為止，這還是一個極低概率的事件。我相信我們在應對新冠過程中積累的經驗，無論將來病毒發生怎樣的變異，我們人類還是有能力應付的。」

張文宏認為，在未來一年無論是群體免疫水平，還是透過疫苗建立的免疫屏障，再到新冠治療藥物的上市，都代表今年「可能是最後一個『寒冬』」。截至15日，內地累計報告接種新冠疫苗293,348.5萬劑次。

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此外，張文宏說，變種病毒Omicron的重症化在下降，但其毒性仍然不可忽略。如果病例持續激增，可能造成社會醫療資源緊缺。

至於第四針疫苗，張文宏表示，針對包括變異體在內的研究確鑿顯示，新冠疫苗在降低重症和死亡率方面效果顯著，尤其第三針可使抗體水平升高幾十倍。「一旦出現本土病例，可以最大程度把病人的重症化降到我們力所能及的最低水平。第四針疫苗現在還不需要那麼著急，到時候可以有更多國際經驗為我們所用。」

責任編輯：尹航

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