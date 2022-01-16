【內地疫情】珠海累計10人感染 今起3天每日全民檢測防Omicron

在廣東，近日爆發新冠變種Omicron疫情的珠海，今日（16日）再多兩宗本土確診，本輪累計10人染疫。珠海方面表示，今日起珠海市連續3天、每天開展一輪全員核酸檢測；全市旅遊景區景點暫停營業，香洲區內餐飲場所取消堂食。

截至今午3時，珠海本輪累計報告9宗新冠肺炎確診病例、1宗無症狀感染；新增確診病例在集中管理的密切接觸者中檢測發現，新增病例近日主要活動範圍在香洲區南屏鎮，仍為同一條傳播鏈。

珠海市衛生健康局副局長黃芸表示，截至3時，已追蹤到密切接觸者2650人、次密切接觸者4007人，並全部落實管控措施。

香洲區檢測未達3次將「黃碼」

另外，昨已完成對香洲區前山街道、鳳山街道、南屏鎮第二輪全員核酸檢測，累計採樣39.3萬人次，核酸結果均為陰性。今早8時開始，珠海市開展第二輪全員核酸檢測，截至3時，累計採樣175.1萬人次。

黃芸表示，Omicron特點是傳播速度快，隱匿性強，高頻次核酸篩查是阻斷疫情擴散的重要手段，今起珠海市連續3天每天開展一輪全員核酸檢測。珠海市香洲區副區長容立雄則表示，連續3天全區每天開展一輪全員核酸檢測，未達到3次的人員健康碼將會賦黃碼。

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珠海將堅持「外防輸入、內防反彈」總策略，緊抓核酸檢測、流調排查、隱患清除等，採取更嚴更實更細的舉措，努力在最短時間內將疫情遏制。據 珠海市交通運輸局副局長周詠文表示，珠海日前要嚴格全市交通出行，全體市民非必要不離開珠海。 截至今日，珠海機場航班比12日減少了30%，其中北京、天津、西安等航線已經停班；珠海城軌站今起減少4對珠海至廣州的列車，暫停珠海至北京跨線列車；碼頭方面，除香洲港海島航線外，其他水上客運均已停運；長途客運方面，所有跨市班車全部停運。

此外，中山今日有1宗無症狀感染者轉為確診病例，與珠海病例均為感染Omicron，且在同一傳播鏈。

責任編輯：林佩怡

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