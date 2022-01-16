深圳租房市場降溫 租金跌回4年前

近日深圳房租下降話題引起熱議，有內地媒體報道，深圳房屋租金已跌回4年前的水平，出現租客難尋、房東主動減租等情況。

據《中國證券報》，深圳中原研究中心監測顯示，2021年深圳全市房屋租金下跌，租金均價約72元（人民幣，下同）/平方米，按年下跌5.5%。而深圳2017年中的平均月租亦為72元/平方米，意味深圳房租已跌回4年前水平。

報道指出，臨近農曆新年，大城市會因為部分務工人員返鄉而面臨「退租潮」，但目前深圳租房市場似乎比往年更冷。

旺區羅湖 租盤面臨有價無市困境

在深圳福田區皇崗口岸附近買樓的黃先生說，他放租的70幾平方米的兩居室，前兩年月租7000多元，但今年10月租約到期後同一價格卻無人問津。他最後把租金一降再降，以月租6500元簽下租約。

「時代周報」報道也稱，深圳租賃市場寒意漸濃，出租周期拉長、空置率攀升。羅湖區業主張小玲，去年11月放租東門街道38平方米、一房一廳的單位，月租3800元，但1個月都無人問津，減租到3600元都未能成功租出。

報道稱， 因貿易發達，羅湖區外來人口多，租賃需求旺盛，是深圳租金回報率最高的區域。 作為深圳租賃市場風向標，羅湖面臨「有價無市」困境，其他區出租率同樣承壓。

長租公寓租金也下降，寶安某長租公寓租客林丹表示，其所租的公寓近期有一輪大減租，大單間價格為每月1400元；而在2019年年初，該房租金為每月1900元。

年後務工人員返城 市場有望回升

《中國證券報》引述業內人士表示，過往臨近年底，部分務工人員返鄉退租，導致租賃市場較冷是正常現象。隨著年後務工人員返城，住房租賃市場有望回暖。

紅星新聞指出，深圳租賃市場的向下走勢，或與官方嚴控租金漲幅密切相關。2018年以來，深圳推出「穩定租金商品房」試點、擬立法建立房屋租賃參考價格制度等，多渠道管控租賃漲幅，防治房東惡意漲價。另外，近日深圳住建局、深圳發改委印發《深圳市住房發展「十四五」規劃》，亦提出優先安排保障性租賃住房用地。

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責任編輯：林佩怡

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