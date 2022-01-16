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【內地疫情】深圳再多兩人確診 1人染Omicron屬新疫情（更新版）

社會熱點 21:43 2022/01/16

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在廣東，深圳今日（16日）通報新增兩宗新冠肺炎確診病例，其中1人基因測序結果為Omicron變異株，屬新的獨立疫情。此前，中山、珠海已爆出Omicron本土疫情。

＊21：43 新增深圳Omicron疫情細節

至此，深圳本輪本土新冠疫情累計有17宗確診。深圳市衛健委二級巡視員林漢城表示，前16宗病例屬於同一傳播鏈，病例17為一起新的獨立疫情，其流調工作正在進行。

新增的兩宗確診個案中，一患者為21歲女性，龍崗區某公司員工，主要從事境外冷凍化學試劑收發貨等工作，居住在龍崗區寶龍街道龍新社區蘭一村，昨（15日）在坪山區第三輪主動核酸篩查中發現，基因測序結果為Omicron變種病毒。值得注意，其活動軌跡涉及深圳市坪山區婦幼保健院，該院暫停急診醫療服務。

另一新增個案，則居於龍崗區坂田街道光雅園村，為較早確診的一名患者的同事，日前已作為密切接觸者接受集中隔離觀察。

據早前通報，稍早的15宗病例中，大多為感染Delta變種病毒，部分病例病毒載量低，無法測出全基因組序列。

有關新增確診病例已送院隔離治療，情況穩定。相關密切接觸者、次密切接觸者及重點人員正在排查，其居住地、工作地及活動區域已實施管控措施，有關重點場所已消毒。

貓咪被困封控大樓 深圳衛健委再現霸氣回覆：電話多少

責任編輯：林佩怡

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