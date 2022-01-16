華為任正非新春致信母校：現雖是冬天 但春天很快會到

中國電訊設備商華為的創辦人任正非，在自大女兒孟晚舟回國後，許久未公開發聲。近日任正非致信母校貴州都匀一中，在新春賀辭寫道：現在雖是冬天，但是春天很快就會到來。

內地傳媒報道，巧合的是，華為員工論壇心聲社區近日最發2001年任正非訪問日本後寫下的文章之音視頻版，談及到日本學習渡過冬天的經驗，稱華為總會有冬天，準備好棉衣，比不準備好。

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任正非在向母校的賀辭中，向老師問好，並指「現在雖是冬天，但是春天很快就會到來」，之前已向校長發出邀請，委託學校在今年春暖花開時節，組織學校退休教師和全體在職教職工，分批到位於貴安新區的華為雲數據中心參觀體驗，「誠摯邀請大家到貴安華為小鎮踏春賞花！」

據報任正非是都勻一中1962屆的學生，他的父親任摩遜還曾在此校擔任過校長一職。

華為正受美國制裁圍堵影響，當下可謂是華為的冬天。內媒發現任正非也曾談及在日本學習過冬的經驗。他在2001年曾表示，「冬天總會過去，春天一定來到。我們乘著冬天，養精蓄銳，加強內部的改造... ...」並相信天道酬勤。

日本傳媒日前報道，華為計劃3月開始在日本銷售用於可再生能源儲存的大型電池。對此，華為方面暫未做出回應。

責任編輯：林佩怡

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