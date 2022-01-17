內地第四季GDP按年增4%勝預期 全年增8.1%總額114萬億

內地2021年全年國民生產總值（GDP）達114萬億元，按年增8.1%，勝於預期的8%，兩年平均增長5.1%。第四季GDP按年增4.0%，較上一季度增1.6%。

第四季GDP按年增速4%

國家統計局數據顯示，初步核算，2021年全年國內生產總值1,143,670億元，按不變價格計算，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。這是中國GDP連續兩年超過100萬億元人民幣。按年平均匯率折算，達17.7萬億美元，居世界第二，佔全球經濟的比重預計超過18%。

分季度看，一季度按年增長18.3%；二季度增長7.9%；三季度增長4.9%；四季度增長4.0%，較上季度增長1.6%。

分產業看，第一產業增加值83,086億元，比上年增7.1%；第二產業增加值450,904億元，增8.2%；第三產業增加值609,680億元，增8.2%。

全年全國規模以上工業增加值比上年增9.6%，兩年平均增長6.1%。1至11月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額79,750億元，按年增38.0%，兩年平均增長18.9%。規模以上工業企業營業收入利潤率為6.98%，按年提高0.9個百分點。

人均可支配收入比上年名義增長9.1%

在三駕馬車方面，

全年社會消費品零售總額440,823億元，比上年增12.5%；兩年平均增長3.9%。12月份，社會消費品零售總額按年增長1.7%，按月降0.18%。

全年全國固定資產投資（不含農戶）544,547億元，比上年增長4.9%；兩年平均增長3.9%。

全年貨物進出口總額391,009億元，比上年增長21.4%。其中，出口217,348億元，增長21.2%；進口173,661億元，增長21.5%。進出口相抵，貿易順差43,687億元。

在人均方面，

人均國內生產總值80,976元，按年平均匯率折算，達12,551美元，突破1.2萬美元。

全國居民人均可支配收入35,128元，比上年名義增長9.1%，兩年平均名義增長6.9%；扣除價格因素實際增長8.1%，兩年平均增長5.1%，與經濟增長基本同步。

在人口方面，

去年全國人口增加48萬人；人口自然增長率為0.34‰。

從性別構成看，男性人口72,311萬人，女性人口68,949萬人，總人口性別比為104.88（以女性為100）。

從年齡構成看，16-59歲的勞動年齡人口88,222萬人，佔全國人口的比重為62.5%；60歲及以上人口26,736萬人，佔全國人口的18.9%，其中65歲及以上人口20,056萬人，佔全國人口的14.2%。

經查國家統計局公布的歷年數據，2018年全國增長530萬人，2019年增加467萬人，2020年增加204萬人。

國家統計局局長寧吉喆表示，總的來看，2021年中國經濟持續穩定恢復，經濟發展和疫情防控保持全球領先地位，主要指標實現預期目標。同時也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國內經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。

下階段要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展，科學統籌疫情防控和經濟社會發展，繼續做好「六穩」「六保」工作，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定，以實際行動迎接中共二十大勝利召開。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道