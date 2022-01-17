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【中國經濟】12月消費遠遜預期創16個月低 工業投資勝預期

經濟脈搏 10:13 2022/01/17

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國家統計局周一（17日）公布，2021年12月社會消費品零售總額按年增長1.7%，遠低過預期，創2020年8月以來最低。當月規模以上工業增加值則按年增長4.3%，勝預期；1-12月固定資產投資按年增長4.9%，略高過預期。

內地最新宏觀經濟數據如下：

2021年第四季經濟按年增長4%，預期3.6%；全年增長8.1%，兩年平均增長5.1%

12月社會消費品零售總額按年增長1.7%，預期3.7%，前值3.9%

2021全年社會消費品零售按年增長12.5%，兩年平均增速為3.9%

12月規模以上工業增加值按年增長4.3%，預期3.6%，前值3.8%

2021全年規模以上工業增加值按年增長9.6%，兩年平均增長6.1%

2021全年固定資產投資按年增長4.9%，預期4.8%，1-11月為5.2%

著力穩定宏觀經濟大盤

國家統計局表示，總的來看，去年中國經濟持續穩定恢復，經濟發展和疫情防控保持全球領先地位，主要指標實現預期目標。同時也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國內經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。

下階段，要加快構建新發展格局，推動高質量發展，科學統籌疫情防控和經濟社會發展，繼續做好「六穩」「六保」工作，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定。

另外，12月全國城鎮調查失業率為5.1% ，比上年同期下降0.1個百分點。全年全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比上年平均值下降0.5個百分點。

去年年末全國人口14億1260萬人，比上年末增加48萬人。全年出生人口1062萬人死亡人口1014萬人。

責任編輯：林佩怡

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遜於預期 工業增加值 社會消費品零售總額 經濟 國家統計局 固定資產投資 規模以上工業 中國

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