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去年中國人口僅增加48萬人 人口出生率進一步下降

社會熱點 10:40 2022/01/17

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國家統計局周一公布，去年末全國人口（不包括港澳台居民）14.126億人，比上年末僅加48萬人，較過去幾年人口增幅大幅減少。

中國2018年增加了530萬人，2019年增加了467萬人，2020年則增加204萬人。

據國家統計局，去年全年出生人口1062萬人，人口出生率為7.52‰（千分比）；死亡人口1014萬人，人口死亡率為7.18‰；人口自然增長率為0.34‰。資料顯示，2020年中國人口出生率為8.52‰，為首次跌破10‰。

從性別構成看，男性人口72311萬人，女性人口68949萬人，總人口性別比為104.88（以女性為100）。

從年齡構成看，16-59歲的勞動年齡人口88222萬人，佔全國人口的比重為62.5%；60歲及以上人口26736萬人，佔全國人口的18.9%，其中65歲及以上人口20056萬人，佔全國人口的14.2%。

城鎮化率為64.72%

從城鄉構成看，城鎮常住人口91425萬人，比上年末增加1205萬人；鄉村常住人口49835萬人，減少1157萬人；城鎮人口占全國人口比重（城鎮化率）為64.72%，比上年末提高0.83個百分點。

全國人戶分離人口（即居住地和戶口登記地不在同一個鄉鎮街道且離開戶口登記地半年以上的人口）50429萬人，比上年增加1153萬人；其中流動人口38467萬人，比上年增加885萬人。

河南2020年出生人口 43年來首次低過100萬

研究：新冠疫情使2020年末中國出生人口大幅下降

責任編輯：蒯宇澄

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