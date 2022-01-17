人行下調MLF及逆回購利率 分析：「減息」助穩經濟

中國人民銀行周一（17日）公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展7000億元中期借貸便利（MLF）操作和1000億元公開市場逆回購操作。MLF操作和逆回購操作的中標利率均下降10個基點。

據報這是人行自2020年4月之後，首次下調政策利率，且距離降準僅1個月。分析認為，連續降準降息，意味貨幣政策逆周期調控力度加碼，以穩定宏觀經濟大盤，應對經濟下行壓力。另MLF超量續做，亦有助維穩春節期間的流動性。

人行今日展開7000億1年期操作，中標利率降至2.85%；當日有5000億MLF到期。另展開1000億逆回購操作，中標利率2.1%；當日有100億元逆回購到期。今日淨投放2900億。

據「財聯社」報道，市場人士指出，當前經濟面臨的下行壓力仍大，需要逆周期政策加大呵護力度，降息有利增強銀行信貸供給能力與意願，降低企業融資成本。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，為穩住信貸增速下滑勢頭，特別是激發實體經濟貸款需求，貨幣政策需要在降準之外再出降息「大招」。降息料將有效對沖當前經濟發展面臨的壓力，穩定宏觀經濟大盤。

LPR或跟進下調

另外，彭博行業研究亞洲首席外匯利率策略師趙志軒指出，年初經濟下行壓力還是較為明顯，加上春節、冬奧將至，為確保經濟開門走穩，人行還是公告先下手，特別是後續聯儲會加息在即，可以寬鬆的窗口較少。

據國家統計局最新公布，中國去年第四季經濟按年增長4%，全年增長8.1%。

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財聯社報道，市場預計，1月MLF利率下調後，或帶動貸款市場報價利率（LPR）報價跟進下調，明顯降低實體經濟融資成本，並釋放貨幣政策靠前發力信號，房地產市場下行壓力也會有所緩解。後續信貸、社融及M2增速將進入較快上行階段，寬信用進程將明顯加速。

澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬認為，中國人行在今年晚些時候再次降息的可能性很小，提到美聯儲開始加息時，中國人行不會降息，「中國放鬆貨幣政策的時間窗口將非常短」。

上月的中央經濟工作會議提出，2022年經濟工作要穩字當頭、穩中求進，各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任，各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前。要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。

責任編輯：林佩怡

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