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MLF降息釋貨幣政策加力信號　A股走高滬指收升0.58%（更新版）

經濟脈搏 15:32 2022/01/17

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中國人行銀行今日（17日）放水，並下調中期借貸便利（MLF）操作和公開市場逆回購操作的中標利率，釋出貨幣政策寬鬆加力穩增長信號。受政策利率降息影響，A股早段走高，上證綜合指數收升0.59%，創業板指更升逾1.6%。

有分析認為，目前滬指已經到達關鍵支撐位，隨著市場一系列措施的推進，滬指有望進入緩慢回升階段。

15：32 更新收市

滬深兩市今日高開高走，截至收市，滬指報3541.67點，升0.58%；深證成指報14363.57點，升1.51%。創業板指半日升1.63%，報3170.41點。滬深兩市成交合計近1.12萬億元（人民幣，下同），較上日放量。北向資金淨流入17.06億元。

數字經濟相關板塊大漲

板塊方面，數字經濟相關板塊全線大漲，包括數字貨幣、網絡安全、國產軟件、雲計算等多個相關板塊大漲。《求是》雜誌近日刊出國家主席習近平的文章，強調要不斷做強做優做大中國數字經濟。

內地第四季GDP按年增4%勝預期 全年增8.1%總額114萬億

人行下調MLF及逆回購利率 分析：「減息」助穩經濟

消息方面，人行今日公告，開展7000億元中期借貸便利（MLF）操作和1000億元公開市場逆回購操作，中標利率均下降10個基點。分析指出，超額做MLF及降息略超預期，顯示一季度穩增長壓力較大，貨幣政策寬鬆加碼應對。

據國家統計局今日公布，去年第四季經濟按年增長4%，好過預期；全年增速8.1%。當局表示，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國內經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，要科學統籌疫情防控和經濟社會發展，繼續做好「六穩」「六保」工作，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定。

責任編輯：林佩怡

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