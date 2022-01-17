MLF降息A股走高滬指半日升0.59% 數字經濟概念大漲

中國人行銀行今日（17日）放水，並下調中期借貸便利（MLF）操作和公開市場逆回購操作的中標利率，釋出貨幣政策寬鬆加力穩增長訊號。受政策利率降息影響，A股早段走高，上證綜合指數半日升0.59%，創業板指更升逾1.5%。

滬深兩市今日高開高走，截至中午，滬指報3542.03點，升0.59%；深證成指報14342.03點，升1.35%。創業板指半日升1.56%，報3167.94點。滬深兩市半日成交超過7100億元人民幣。

板塊方面，數字經濟相關板塊全線大漲，包括數字貨幣、網絡安全、國產軟件、雲計算等多個相關板塊大漲。《求是》雜誌近日刊出國家主席習近平的文章，強調要不斷做強做優做大中國數字經濟。

內地第四季GDP按年增4%勝預期 全年增8.1%總額114萬億

人行下調MLF及逆回購利率 分析：「減息」助穩經濟

消息方面，人行今日公告，開展7000億元中期借貸便利（MLF）操作和1000億元公開市場逆回購操作，中標利率均下降10個基點。分析指出，超額做MLF及降息略超預期，顯示一季度穩增長壓力較大，貨幣政策寬鬆加碼應對。

據國家統計局今日公布，去年第四季經濟按年增長4%，好過預期；全年增速8.1%。當局表示，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國內經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，要科學統籌疫情防控和經濟社會發展，繼續做好「六穩」「六保」工作，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定。

責任編輯：林佩怡

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