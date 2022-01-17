【北京疫情】染Omicron患者曾收國際郵件 不排除經境外物品傳播可能

北京通報1宗感染Omicron變異株的新冠本土確診，感染源頭未明。官方今（17日）公布，該患者近期收到由加拿大發出、途徑美國和香港的國際郵件，在郵件包裝內外表面等多處檢出陽性，並檢出Omicron變異株特異性突變位點。結合病例流行病學史、可疑物品樣本檢測結果以及病例標本的基因測序結果，不排除其經境外物品而感染病毒的可能。

患者曾收國際郵件 途徑香港

上周六（15日），北京市通報1宗本土確診個案。截至目前，無新增本土個案。今日的北京市疫情防控工作新聞發布會上公布，患者發病前14天內均無外省市旅居史，工作期間偶爾會收發國際郵件。

患者自述近期曾收發過國際郵件。該郵件1月7日自加拿大發出，途經美國及香港到達北京，患者於11日收到。患者自述，期間僅接觸郵件包裝外表面和文件紙張首頁，未接觸包裝內表面和其他紙張。官方指，已採集該國際郵件環境標本22件，其中包裝外表面2件、內表面2件以及文件內紙張標本8件，經核酸檢測均為陽性，並檢測出Omicron變異株特異性突變位點。

患者於13日出現嗓子癢症狀，14日出現乏力、發熱症狀，15日肺部CT未見新冠肺炎典型表現，綜合14日、15日、16日病例標本的核酸檢測CT值的變化，結合臨床表現和檢測結果，初步判斷病例處於感染的早期階段。

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對病例標本進行全基因組測序的基因序列分析顯示，病毒屬於VOC/Omicron變異株（BA.1進化分支）。與北京既往病例以及近期國內外省（市）報告的Omicron變異株均存在差異，不屬於同一傳播鏈；與2021年12月北美和新加坡等地分離的部分毒株相似度較高。

北京市疾控中心表示，結合病例流行病學史、可疑物品樣本檢測結果以及病例標本的基因測序結果，不排除其經境外物品而感染病毒的可能。

責任編輯：尹航

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