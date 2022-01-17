【中國經濟】穩增長壓力大 政策密集落地助 「三駕馬車」發力

去年中國第四季經濟按年增長放緩至4%，今年中國經濟又將面臨的需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，新年伊始，圍繞「三駕馬車」的各項穩需求政策陸續落地，促進投資、出口、消費的措施密集出台，力保經濟開年穩增長。

此外，貨幣政策亦提前發力。人行今日（17日）將中期借貸便利（MLF）利率下調10個基點（bp），為21個月以來首降，規模上則超量續做；同時進行的公開市場七天逆回購利率也近22個月來首次下調。

確保首季投資「開門紅」 專項債加快

中國去年第四季較第三季放緩0.9個百分點，國家統計局局長寧吉喆透露四季度資本形成總額對經濟增長的貢獻率為負。從各地的政府工作報告及各地發改委公布的2022年工作計劃來看，積極推進項目開工建設，確保首季投資實現「開門紅」已成為重點任務。目前，地方披露的重大項目開工數已超5000個，總投資規模超3萬億。

1月10日召開的國務院常務會議進一步要求，加快推進「十四五」規劃《綱要》確定的102項重大工程項目和專項規劃重點項目實施。盡快將去年發行的1.2萬億元專項債資金落到具體項目。抓緊發行今年已下達的專項債，力爭在一季度形成更多實物工作量。

外貿進出口方面，去年因海外疫情嚴重，訂單流向中國，中國出口表現強勁，成為支撐經濟的重要動力，而面對高基數、海外需求降低等，今年外貿環境不確定不穩定因素增多，國務院辦公廳在1月11日出台《關於做好跨週期調節進一步穩外貿的意見》，明確要求做好挖掘進出口潛力、保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通、穩市場主體保訂單等四個方面工作，並提出今年將通過發揮海外倉帶動作用、做好大宗商品進口工作、挖掘消費品進口潛力來挖掘進出口潛力。

發改委10招谷消費 地方發消費券

對於受疫情衝擊，去年12月消費按年增速僅1.7%，創16個月最低，消費低迷情況已拖累整體經濟增長。 1月16日，為促進消費持續恢復，國家發展改革委發布《關於做好近期促進消費工作的通知》，提出10條舉措，包括藉冬奧乘勢而上擴大冰雪消費，大力提升文旅休閒服務供給，促進住房消費健康發展等。同時，落實好中小微企業紓困政策，全力保障困難群眾等群體基本生活消費。

同時，各地雖因疫情倡議「就地過年」，但也在積極籌備春節期間的現金補助、消費券，促進假期消費。

《證券時報》指出，今年經濟增長動能減弱的影響不容忽視，但隨著各項穩需求政策在年初迅速落地，投資、出口、消費將一同發力，保障一季度經濟運行企穩。

報道引述中信證券研究部首席宏觀分析師程強表示，年初經濟受到疫情的拖累面臨較大壓力，近期各項政策加速落地確保了開年經濟平穩運行。在擴大有效投資上，目前項目、資金、執行均已就位，基建力保經濟增長可期。

寧吉喆今日在記者會上指出，面臨複雜嚴峻的經濟環境，中國經濟長期向好的基本面沒有變，構建新發展格局的有利條件沒有變，新的經濟增長點將不斷湧現。下一步，中國經濟增長的動能不僅來自需求「三駕馬車」的拉動，而且來自供給的推動；不僅來自內需的擴大，而且來自外需的拓展；不僅來自消費的增長，而且來自投資的發展；不僅來自改革的推進，而且來自創新的帶動。有信心、有底氣，也有能力、有條件，實現經濟持續健康發展。

責任編輯：蒯宇澄

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