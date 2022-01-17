國家統計局：今年房地產投資有望平穩發展 堅持房住不炒及三穩

據國家統計局公布，2021年全國房地產開發投資按年增長4.4%，創逾1年新低。

被問到房地產調控會否略有鬆動，國家統計局局長寧吉喆強調，堅持「房住不炒」、堅持「三穩（穩房價、穩地價、穩預期）」；隨著房地產長效機制不斷完善，因城施策效果不斷顯現，今年中國房地產市場有望保持總體平穩運行。

房地產投資17個月最低

去年全國房地產開發投資按年增長4.4%，為2020年7月以來最低；兩年平均增長5.7%。其中，住宅投資按年增長6.4%。另全年房屋新開工面積按年下降11.4%。全國商品房銷售面積按年增長1.9%，商品房銷售額增長4.8%。

寧吉喆表示，去年房地產市場總體是穩定，房地產銷售保持增長、房地產投資擴大、價格總體平穩。展望2022年，房地產投資有望平穩健康發展，需求還是穩步釋放。

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他解釋，中國常住人口城鎮化率去年在繼續提高，但仍處在城鎮化持續發展階段；特別是流動人口增加，帶來了新增的住房需求。加上金融等政策的支持，城市住房需求特別是改善性住房需求，還是有望持續釋放。

同時，堅持租購併舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者合理需求，商品住房、保障性住房等多層次的住房體系在加快構建。

因城施策 促進房地產良性循環

此外，房地產調控因城施策，有利促進房地產良性循環。寧吉喆指出，堅持房住不炒，堅持「三穩」，因城施策調節，有利促進房地產市場平穩運行、保障群眾正常居住需要。近年許多地方加大對中低收入群體住房和老舊小區改造支持，促進房地產業健康發展。

他強調，房地產增長對經濟增長總體上還是起到拉動作用。去年房地產業增加值比上年增長5.2%，拉動整體經濟增長0.4個百分點；建築業增加值增長2.1%，拉動整體經濟增長0.2個百分點。隨著房地產長效機制不斷完善，因城施策效果不斷顯現，2022年我國房地產市場有望保持總體平穩運行。

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責任編輯：林佩怡

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