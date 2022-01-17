中國或提前迎人口「零增長」？官方指三孩政策效果將逐步顯現

最新公布顯示，中國去年人口僅增48萬，人口自然增長為千分之0.34，逼近「零增長」。有內地學者表示，2022年或迎來總人口「零增長」，比預期提前好幾年。

國家統計局局長寧吉喆周一（17日）表示，未來一段時期，中國人口總量將保持在14億人以上，原因包括三孩政策效果將逐步顯現等。

據國家統計局公布，截至去年底，中國全國人口14億1260萬人，比上年末增加48萬人。全年出生人口1062萬人，人口出生率為千分之7.52 ，較2020年進一步下降；死亡人口1014萬人，人口死亡率為千分之7.18；人口自然增長率為千分之0.34。

去年中國人口僅增加48萬人 人口出生率進一步下降

總人口或觸頂 潛在經濟增速放緩或比預期快

路透報道，保銀資本管理公司首席經濟學家張智威稱，人口自然增長率跌至千分之0.34，是該數據發布以來首次跌破千分之一，他預計中國總人口或在2021年已經觸頂，中國潛在經濟增速放緩可能也比預期更快。

值得注意的是，中國人口增長近年「斷崖式」下跌。2016年人口較上一年增長906萬、2017年這一數據下降到779萬、2018年人口增長為530萬、2019年增長467萬、2020年增長僅為204萬。

「21世紀經濟報道」引述山東社會科學院人口與社會發展研究院院長崔樹義表示，去年中國人口增量僅48萬人，這意味2022年或將迎來總人口的「零增長」。

他指出，這比之前人口學界的預測要提前好幾年，「而且我們目前尚看不到分省的數據，但我預計有不少省份在2021年已經出現人口零增長甚至負增長」。

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據「澎湃新聞」，中國人民大學人口與發展研究中心教授陳衛也指，過去多數人口預測中國出現人口零增長甚至負增長是在2027年以後，但據目前人口變化和新出生人口數據，中國人口零增長會比預期提前將近5年。

成本提高 年輕生育意願降

對於人口出生率下降，寧吉喆指出主要原因之一，是育齡婦女人數持續減少，去年21-35歲生育旺盛期的育齡婦女，比上年減少約300萬人。二是近年婚育年齡推遲，加上生育成本提高等因素，年輕人生育意願降低。三是新冠肺炎疫情在一定程度上推遲年輕人婚育安排。

中國人口與發展研究中心主任賀丹也認為，出生人口快速下降的原因為四大效應疊加，包括經濟社會發展長期效應、育齡婦女規模下降效應、生育主體代際更替效應（90後初婚初育年齡延後，不婚不育比例上升）、新冠疫情下的延後效應。

值得一提的是，目前各地都出台鼓勵生育政策，包括延長產假、給予補貼等，但刺激作用似不明顯。

崔樹義表示，刺激生育需從實際出發，需要從一孩開始，因為有些人連一孩也不生；宣傳教育沒有完全跟上。更重要的是從社會經濟政策方面調整，切實減輕生育給個體帶來的壓力。

寧吉喆：未來一段時期 中國人口將保持14億以上

寧吉喆表示，未來一段時期，中國人口總量將保持在14億人以上。他解釋，一是育齡女性總量較多，指中國人口基數大，目前仍有3億多育齡婦女，每年能保持1000多萬人的出生規模，人口總量將保持一定水平的增長。

二是三孩政策效果將逐步顯現。他認為，過去「單獨二孩」「全面二孩」等生育政策均取得積極成效，出生人口數量增加。隨著去年中央政治局會議提出實施一對夫婦可以生育三個子女政策及配套支持措施，各地紛紛制定出台具體實施方案，政策效果將逐步顯現。

三是人口預期壽命持續提高，死亡人口一直少於出生人口，有助人口總量保持增長態勢。一些被推遲的生育將在未來一段時間持續釋放，這些因素都將對人口總量保持基本穩定發揮積極作用。

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責任編輯：林佩怡

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