貴州政協原主席王富玉貪4.34億 「期權式腐敗」先辦事後收錢 

央視播出反腐專題片第二集，揭露貴州省政協原黨組書記、主席王富玉貪污4.34億元，因斂財心虛曾辦移民手續；用虛假身份證開設多個銀行賬戶，累計存入上億元錢款；大搞「期權式腐敗」。

因心虛曾辦移民手續

綜合內媒報道及中紀委公布，王富玉曾任海南瓊山市委書記、三亞市委書記、海口市委書記、貴州省委副書記、貴州省政協主席等職。他45歲即晉升海南省委常委，任省部級領導干部長達20餘年。在貴州時，王富玉擔任近8年省委副書記，5年政協主席。2018年，王富玉從貴州省政協黨組書記、主席崗位上退休。

2021年2月，涉嫌嚴重違紀違法，王富玉接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。8月16日，遭到開除黨籍處分。2021年11月30日，天津市人民檢察院第一分院起訴指控：1995年至2021年，王富玉利用職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、規劃審批、職務調整等事項上謀取利益，直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣4.34億餘元。

王富玉涉嫌受賄的金額，中共十八大之後佔比高達70%以上，十九大之後佔比超30%，2019至2020年離職後，還利用影響力收受財物1,735萬餘元。

在海南工作時，王富玉就開始收受大筆賄賂，而且從一開始就產生了在境外留後路的想法。

1995年，他違規為本人和妻子女兒辦理了移民手續，直到2009年他擔心影響自己的前程才取消。

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據辦案人員介紹，王富玉違紀違法、收錢斂財從上世紀90年代就開始了，一直到他被留置前幾天，還在收私營企業主所送的錢財，延續的時間很長，隱藏得也非常深。

「期權式腐敗」典型

王富玉安排多名私營企業主在多地購買多套房產，放在親屬名下；收受的大量錢款也由弟弟王富保管。他還安排王富用假名「陳鑫」在河南辦理了虛假身份證，自己則用假名「陳克孝」在河北辦理了虛假身份證，用虛假身份證開設多個銀行賬戶，累計存入上億元錢款。

為規避監督，王富玉先幫老板辦事，等退休後再收錢。在職時，老板對王富玉承諾，「現在不方便，等退休之後給你一些保障。」王富玉退休後，認為自己安全著陸了，便主動打電話提醒這些商人老板，「這個承諾你該兌現了。」

中紀委評論指，心有所畏，方能言有所戒、行有所止。一旦失去敬畏，思想防線就會悄然失守，行為就沒有任何底線。

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責任編輯：尹航

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