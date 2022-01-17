貴州政協原主席王富玉貪4.34億被判死緩 「期權式腐敗」先辦事後收錢 （第二版）

央視播出反腐專題片第二集，揭露貴州省政協原黨組書記、主席王富玉貪污4.34億元，因斂財心虛曾辦移民手續；用虛假身份證開設多個銀行賬戶，累計存入上億元錢款；大搞「期權式腐敗」。

（第二版更新王富玉被判處死緩）

周一（17日），天津市第一中級人民法院公開宣判天津市人民檢察院第一分院提起公訴的王富玉受賄、利用影響力受賄一案，對王富玉以受賄罪判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以利用影響力受賄罪判處有期徒刑8年，並處罰金人民幣100萬元，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。同時，對王富玉受賄所得及收益和用於抵繳受賄所得的財物依法予以沒收，上繳國庫。王富玉當庭表示服從法院判決，不上訴。

因心虛曾辦移民手續

綜合內媒報道及中紀委公布，王富玉曾任海南瓊山市委書記、三亞市委書記、海口市委書記、貴州省委副書記、貴州省政協主席等職。他45歲即晉升海南省委常委，任省部級領導干部長達20餘年。在貴州時，王富玉擔任近8年省委副書記，5年政協主席。2018年，王富玉從貴州省政協黨組書記、主席崗位上退休。

2021年2月，涉嫌嚴重違紀違法，王富玉接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。8月16日，遭到開除黨籍處分。2021年11月30日，天津市人民檢察院第一分院起訴指控：1995年至2021年，王富玉利用職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、規劃審批、職務調整等事項上謀取利益，直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣4.34億餘元。

王富玉涉嫌受賄的金額，中共十八大之後佔比高達70%以上，十九大之後佔比超30%，2019至2020年離職後，還利用影響力收受財物1,735萬餘元。

在海南工作時，王富玉就開始收受大筆賄賂，而且從一開始就產生了在境外留後路的想法。

1995年，他違規為本人和妻子女兒辦理了移民手續，直到2009年他擔心影響自己的前程才取消。

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據辦案人員介紹，王富玉違紀違法、收錢斂財從上世紀90年代就開始了，一直到他被留置前幾天，還在收私營企業主所送的錢財，延續的時間很長，隱藏得也非常深。

「期權式腐敗」典型

王富玉安排多名私營企業主在多地購買多套房產，放在親屬名下；收受的大量錢款也由弟弟王富保管。他還安排王富用假名「陳鑫」在河南辦理了虛假身份證，自己則用假名「陳克孝」在河北辦理了虛假身份證，用虛假身份證開設多個銀行賬戶，累計存入上億元錢款。

為規避監督，王富玉先幫老板辦事，等退休後再收錢。在職時，老板對王富玉承諾，「現在不方便，等退休之後給你一些保障。」王富玉退休後，認為自己安全著陸了，便主動打電話提醒這些商人老板，「這個承諾你該兌現了。」

中紀委評論指，心有所畏，方能言有所戒、行有所止。一旦失去敬畏，思想防線就會悄然失守，行為就沒有任何底線。

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責任編輯：尹航

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