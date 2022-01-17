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湯加海底火山爆發 廣州男子失聯前 從微信轉錢給妻子

社會熱點 17:11 2022/01/17

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南太平洋島國湯加附近，日前有海底火山爆發引發海嘯。內地傳媒報道，廣州李女士的丈夫在湯加工作，火山爆發後丈夫在微信傳錢給她及語音訊息後，就失聯至今。她曾無數次嘗試聯繫丈夫，電話接通了兩次，卻是一個外國人在接。

據中國外交部昨日（16日）表示，中方十分關注湯加火山爆發並引發海嘯、火山灰等災害。中國駐湯加使館第一時間啟動應急預案，多方了解中國公民受災情況，目前未接到中國公民傷亡的報告。另新華社引述通信企業表示，湯加對外通信最多需要2周時間恢復。

疫情下已兩年沒回家

「極目新聞」引述李女士表示，2019年11月，丈夫朱健雄前往湯加首都努庫阿洛法處理生意上的事，原本計劃2019年年底回國，不料國內遇到新冠肺炎疫情，沒能踏上回家的飛機，「他已經兩年多沒有回家了」。

李女士與丈夫最後一次微信聊天，在15日13時01分。丈夫給她微信轉來了3355元（人民幣，下同），隨後發來一條語音：「火山爆發，海嘯要來，我現在去機場。」之後無論李女士再說些什麼，對方都沒有回應。

「這可能是他微信裡所有的錢，都轉給我了。」李女士說，平時丈夫都會通過銀行匯款的形式給她和兒子寄生活費，很少直接用微信轉賬。

李女士與丈夫的微信對話截圖

李女士昨天上午打給丈夫多次，突然通了，但接電話的個外國人；晚上又打通他的電話，接電話的仍是該名外國人。李女士說，由於國內撥打湯加的電話費用高達數十元／分鐘，她兩次通話不到3分鐘，自己的手機就因欠費停機了。

她表示自己特別無助，不知道該怎麼辦，已經兩天兩夜沒有睡覺，「看新聞又說中國駐湯加使館還沒有接到中國公民傷亡的報告，可是我就是聯繫不到我的丈夫。」她哽咽說，希望丈夫能夠平安無事，能盡早離開湯加回到中國。

責任編輯：林佩怡

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