南京2女「人肉霸車位」被車頂開 結果是這樣（有片）

內地傳媒報道，江蘇南京兩名女子，近日在當地一個商場地下車庫「人肉霸車位」，詎料遇到一名司機強行倒車泊位，該兩名女子被車頂得連連後退，憤而報警，民警到場後將雙方帶走調解。據報，雙方在派出所進行了調解，警方已對雙方批評教育。

網傳一段影片顯示，在一處地下車庫，兩女子站在一個停車位置，前面一輛黑色車輛緩緩倒車進入停車位，兩女士試圖用手阻攔該車輛倒入不果，最終黑色車輛成功佔據車位。在中途，女子見無法阻攔，讓同伴拍片，自己則稱將報警。

據「極目新聞」，南京湯山百聯奧特萊斯工作人員證實，昨日（16日）下午發生顧客因車位起爭執的事情，當時一名顧客稱自己佔據了空車位，對方司機說這是車位不是「人位」，便將車停泊，雙方起了爭執，無人受傷。因先佔據車位的顧客報警，警方到場將當事雙方帶走調解。

該工作人員表示，此前沒遇到過類似情況。因臨近年底，商場客流較多，當時地下車庫車位確實緊張，只得等警方協調，後續具體情況暫不知情。

事件引起網民熱議，有網民認為，司機做法無問題，「車位是給車停的，不是給人佔的」，但亦有人指，人肉霸車位是道德問題，「車撞人可是犯罪了吧」。

有內地律師認為，公共停車位應遵循先到先停原則，不得私自佔用停車位。人肉佔車位的做法並不違法，但搶佔、浪費了公共資源，是一種不合理、不安全、不道德的行為。

責任編輯：林佩怡

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