  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (一) 20:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

習近平：中國經濟韌性強 對中國經濟發展前途充滿信心

經濟脈搏 19:05 2022/01/17

分享：

國家主席習近平，今日（17日）在北京出席在2022年世界經濟論壇視像會議並發表演講，提到中國經濟。他表示，雖受到國內外經濟環境變化帶來的巨大壓力，但中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，「對中國經濟發展前途充滿信心」。

他指出，中國經濟總體發展勢頭良好，去年中國國內生產總值增長8%左右，實現較高增長和較低通脹的雙重目標。據國家統計局今日公布，中國去年GDP按年增長8.1%。

而北京冬奧將於下月舉行，習近平強調，中國有信心為世界奉獻一場簡約、安全、精彩的奧運盛會。

堅持融合不脫鉤 反對霸權主義 

習近平在題為《堅定信心勇毅前行共創後疫情時代美好世界》的演講中表示，當今世界正在經歷百年未有之大變局，要攜手合作，聚力戰勝疫情。同時，要探索常態化疫情防控條件下的經濟增長新動能、社會生活新模式、人員往來新路徑，推進跨境貿易便利化，保障產業鏈供應鏈安全暢通。

內地第四季GDP按年增4%勝預期 全年增8.1%總額114萬億

【內地疫情】冬奧在即北京1人染Omicron 將要求抵京後3日內檢測

他指出，世界各國要堅持真正的多邊主義，堅持拆牆而不築牆、開放而不隔絕、融合而不脫鉤。推動世界經濟走出危機、實現復甦，必須加強宏觀政策協調。主要經濟體要樹立共同體意識，強化系統觀念，加強政策信息透明和共享，協調好財政、貨幣政策目標、力度、節奏。主要發達國家要採取負責任的經濟政策，把控好政策外溢效應，避免給發展中國家造成嚴重衝擊。

習近平又稱，要摒棄冷戰思維，實現和平共處、互利共贏。他說，當今世界並不太平，煽動仇恨、偏見的言論不絕於耳，由此產生的種種圍堵、打壓甚至對抗，對世界和平安全百害無一利。對抗不僅於事無補，且會帶來災難性後果。搞保護主義、單邊主義最終只會損人害己。搞霸權霸凌更是逆歷史潮流而動。

他續指，國家之間難免有矛盾分歧，但搞「你輸我贏」的零和博弈是無濟於事。不同國家、不同文明要在彼此尊重中共同發展、在求同存異中合作共贏。要堅持對話而不對抗、包容而不排他，反對一切形式的單邊主義、保護主義，反對一切形式的霸權主義和強權政治。

共同富裕非搞平均主義

習近平又承諾，中國將堅定不移推進改革開放；堅定推進碳達峰碳中和，在推進新能源可靠替代過程中逐步有序減少傳統能源，確保經濟社會平穩發展。

他並談及共同富裕，指中國要實現共同富裕，但不是搞平均主義，而是要先把「蛋糕」做大，然後通過合理的制度安排把「蛋糕」分好，水漲船高、各得其所，讓發展成果更多更公平惠及全體人民。

中央經濟工作會議：要正確認識共同富裕 加強對資本有效監管

劉鶴撰文談高質量發展 這樣提及共同富裕、科技創新、反壟斷

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中國或提前迎人口「零增長」？官方指三孩政策效果將逐步顯現
今日
中國或提前迎人口「零增長」？官方指三孩政策效果將逐步顯現
國家統計局：今年房地產投資有望平穩發展 堅持房住不炒及三穩
今日
國家統計局：今年房地產投資有望平穩發展 堅持房住不炒及三穩
人行下調MLF及逆回購利率 分析：「減息」助穩經濟
今日
人行下調MLF及逆回購利率 分析：「減息」助穩經濟
內地第四季GDP按年增4%勝預期 全年增8.1%總額114萬億
今日
內地第四季GDP按年增4%勝預期 全年增8.1%總額114萬億

你可能感興趣

中國或提前迎人口「零增長」？官方指三孩政策效果將逐步顯現
今日 14:51
中國或提前迎人口「零增長」？官方指三孩政策效果將逐步顯現
國家統計局：今年房地產投資有望平穩發展 堅持房住不炒及三穩
今日 13:20
國家統計局：今年房地產投資有望平穩發展 堅持房住不炒及三穩
人行下調MLF及逆回購利率 分析：「減息」助穩經濟
今日 11:06
人行下調MLF及逆回購利率 分析：「減息」助穩經濟
共同富裕 碳中和 全球化 疫情 世界經濟論壇 經濟 GDP 政治 習近平 北京

下一篇文章

MLF降息釋貨幣政策加力信號　A股走高滬指收升0.58%（更新版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

人行下調MLF及逆回購利率 分析：「減息」助穩經濟
人行下調MLF及逆回購利率 分析：「減息」助穩經濟
【中國經濟】12月消費遠遜預期創16個月低 工業投資勝預期
【中國經濟】12月消費遠遜預期創16個月低 工業投資勝預期
深圳租房市場降溫 租金跌回4年前
深圳租房市場降溫 租金跌回4年前
佳能珠海工廠據報停產 相機生產撤出中國 日本佳能回應（第二版）
佳能珠海工廠據報停產 相機生產撤出中國 日本佳能回應（第二版）
【中國經濟】穩增長壓力大 政策密集落地助 「三駕馬車」發力
【中國經濟】穩增長壓力大 政策密集落地助 「三駕馬車」發力
內地第四季GDP按年增4%勝預期 全年增8.1%總額114萬億
內地第四季GDP按年增4%勝預期 全年增8.1%總額114萬億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款