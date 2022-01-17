習近平：中國經濟韌性強 對中國經濟發展前途充滿信心

國家主席習近平，今日（17日）在北京出席在2022年世界經濟論壇視像會議並發表演講，提到中國經濟。他表示，雖受到國內外經濟環境變化帶來的巨大壓力，但中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，「對中國經濟發展前途充滿信心」。

他指出，中國經濟總體發展勢頭良好，去年中國國內生產總值增長8%左右，實現較高增長和較低通脹的雙重目標。據國家統計局今日公布，中國去年GDP按年增長8.1%。

而北京冬奧將於下月舉行，習近平強調，中國有信心為世界奉獻一場簡約、安全、精彩的奧運盛會。

堅持融合不脫鉤 反對霸權主義

習近平在題為《堅定信心勇毅前行共創後疫情時代美好世界》的演講中表示，當今世界正在經歷百年未有之大變局，要攜手合作，聚力戰勝疫情。同時，要探索常態化疫情防控條件下的經濟增長新動能、社會生活新模式、人員往來新路徑，推進跨境貿易便利化，保障產業鏈供應鏈安全暢通。

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他指出，世界各國要堅持真正的多邊主義，堅持拆牆而不築牆、開放而不隔絕、融合而不脫鉤。推動世界經濟走出危機、實現復甦，必須加強宏觀政策協調。主要經濟體要樹立共同體意識，強化系統觀念，加強政策信息透明和共享，協調好財政、貨幣政策目標、力度、節奏。主要發達國家要採取負責任的經濟政策，把控好政策外溢效應，避免給發展中國家造成嚴重衝擊。

習近平又稱，要摒棄冷戰思維，實現和平共處、互利共贏。他說，當今世界並不太平，煽動仇恨、偏見的言論不絕於耳，由此產生的種種圍堵、打壓甚至對抗，對世界和平安全百害無一利。對抗不僅於事無補，且會帶來災難性後果。搞保護主義、單邊主義最終只會損人害己。搞霸權霸凌更是逆歷史潮流而動。

他續指，國家之間難免有矛盾分歧，但搞「你輸我贏」的零和博弈是無濟於事。不同國家、不同文明要在彼此尊重中共同發展、在求同存異中合作共贏。要堅持對話而不對抗、包容而不排他，反對一切形式的單邊主義、保護主義，反對一切形式的霸權主義和強權政治。

共同富裕非搞平均主義

習近平又承諾，中國將堅定不移推進改革開放；堅定推進碳達峰碳中和，在推進新能源可靠替代過程中逐步有序減少傳統能源，確保經濟社會平穩發展。

他並談及共同富裕，指中國要實現共同富裕，但不是搞平均主義，而是要先把「蛋糕」做大，然後通過合理的制度安排把「蛋糕」分好，水漲船高、各得其所，讓發展成果更多更公平惠及全體人民。

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責任編輯：林佩怡

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