北京冬奧取消公開銷售門票 改為定向組織觀眾現場觀賽

內地疫情持續擴散，北京冬奧組委會今日（17日）決定，將原計劃通過公開銷售門票的方式調整為定向組織觀眾現場觀賽。

北京冬奧組委會官網今日發佈通告，鑒於疫情防控形勢依舊嚴峻復雜，為保障涉奧人員和觀眾的健康安全，需要觀眾在觀賽前、觀賽中、觀賽后嚴格遵守新冠肺炎疫情防控相關要求，以在疫情防控安全的前提下為賽事順利舉辦營造良好氛圍。

去年9月30日，北京冬奧會新冠肺炎疫情防控關鍵政策發布，明確不面向境外觀眾售票，僅面向境內符合疫情防控相關要求的觀眾售票。有關觀眾的防疫要求，主辦方當時表示尚在研究制定中。

進京限制再加碼

北京上週六（15日）新增一例Omicron本土確診病例，週日北京再加碼進京限制，宣布自1月22日起至3月底，進返京人員抵京後72小時內需進行一次核酸檢測。

交通運輸部今日亦引發《關於做好2022年道路水路春運疫情防控和運輸服務保障工作的通知》，要求落實北京冬奧會防疫要求，督促經營者嚴格查驗終到、途經北京、張家口的旅客的48小時內核酸檢測陰性証明。

《通知》要求落實首都嚴格進京管理聯防聯控機制工作部署，嚴格查驗旅客北京健康寶綠碼，及時暫停14日內有1例及以上感染者的地市和陸路邊境口岸所在區縣進京道路客運服務，繼續暫停進京旅游包車客運備案。

此外，北京多個景點發布通告，暫停對外開放。其中包括居庸關長城景區、北京白雲觀、雍和宮、二處靈光寺、四處大悲寺、北京火神廟、北京廣化寺等。

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責任編輯：袁瑋婧