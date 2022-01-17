內地6省9地現Omicron本土病例 兩地皆涉國際快件

內地至今已有6省市9地報告新冠變異毒株Omicron本土感染者，包括天津、大連、河南安陽、上海、北京以及廣東四市。其中北京、深圳確診病例皆曾接觸國際快件，珠海亦指本輪疫情不排除由暴露於境外輸入的新冠病毒污染物品引起感染的可能性。

據北京疾控中心今日（17日）通報，週六（15日）報告新增的一起Omicron病例自述近期曾收發過國際郵件。該國際郵件於7日自加拿大發出，途經美國及香港到達北京，病例11日收到郵件。該郵件經全面檢測多處呈核酸陽性。

深圳週六在核酸篩查中首次發現一本土Omicron確診病例，為一起新的獨立疫情。據深圳衛健委介紹，該病例從事境外冷凍試劑收發貨工作，12日接觸和分拆了來自北美的快遞，未做好個人防護，14日出現咽痛症狀，15日核酸初篩陽性，不排除本起疫情由暴露於境外輸入的新冠病毒污染物品引起感染的可能性。

珠海早前發現多起Omicron本土病例，珠海市疫情防控部門今日表示，目前所有病例都在同一傳播鏈上，基因測序與外省的境外輸入關聯病例百分百同源。早期發病的個案從事某企業客服工作，經常接觸境外入境物品。不排除今輪疫情由暴露於污染的入境物品導致。

築牢國際郵件快件疫情防控屏障

國家郵政局安全監督管理司週日發出通知，要求進一步提高思想認識，切實築牢國際郵件快件疫情防控屏障，嚴防境外疫情通過寄遞渠道輸入。

通知要求，對進口國際郵件快件第一時間逐件進行外包裝各面全覆蓋消毒，確保國際郵件快件處理人員和投遞人員完成疫苗加強免疫接種等等，並強調要綜合評估進口郵件快件來源地疫情風險等級、上游經營主體資質、寄遞物品屬性等因素，按照精準防控、提級管控的相關要求，制定疫情高風險國家和地區進口郵件快件疫情防控處置方案；減少從境外疫情高風險國家和地區郵購、快遞物品。要按照郵政管理部門的規定及時報送國際郵件快件數據信息，並確保數據真實、完整。

通知指出，各級郵政管理部門、各郵政快遞企業要進一步提高風險意識，樹牢底線思維，克服鬆懈麻痹思想，堅決落實「四早」要求和「四方責任」。強調要始終堅持「人」「物」同防，嚴格落實「外防輸入」各項措施，嚴防境外疫情通過寄遞渠道輸入。

【北京疫情】染Omicron患者曾收國際郵件 不排除經境外物品傳播可能

【內地疫情】Omicron波及4省 珠海再多1確診 一鎮不進不出（更新版）

責任編輯：袁瑋婧