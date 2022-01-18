盛松成：現階段屬較好降息窗口期 料二季度經濟企穩

人行昨日下調中期借貸便利（MLF）和逆回購利率，人行調查統計司前司長盛松成表示，人行降息不是大水漫灌，從國內物價走勢和國際金融環境來看，現階段的確是一個比較好的降息窗口期。他認為，目前中國經濟運行在底部區間，預計今年第二季經濟會企穩，下半年會回升。

盛松成說，是次政策利率下調表明貨幣政策逆周期調控力度加強，也是落實中央經濟工作會議精神，穩定經濟增長的實際措施。他解釋，降息首先降低了金融機構資金成本，從而鼓勵金融機構為實體經濟提供更多、成本更低的信貸支持。同時，經2019年貸款市場報價利率（LPR）改革後，實體經濟貸款根據LPR定價，LPR則是在MLF利率基礎上加點形成的。因此MLF利率下降大概率會帶動LPR下降，從而直接降低實體經濟融資成本，更好地支持「六穩」、「六保」。

他預計，中國經濟會在今年第二季企穩，下半年回升。如果政策有效落實，企穩回升的時間還可能提前。無論是根據以往經驗還是從目前經濟面臨的內外部環境看，內地都應加大逆周期調控力度，縮短經濟築底的時間，尤其要改善市場預期，保持政策的連續性和穩定性，保護、激發市場主體的活力和積極性。

專家料穩增長政策靠前發力 今年GDP將達5.5%

此外，《證券日報》引述中信證券聯席首席經濟學家明明表示，去年四季度GDP按年增長4%，雖然略高於市場預期，但低於政府目標，目前政策的力度仍在加強。展望2022年，明明表示，近期各領域的穩增長政策密集出台、靠前發力，預計上半年GDP增速將在有利政策環境下向趨勢回歸，全年的GDP增速將達到5.5%左右。

他熱麼哦。需求端的增量主要來自製造業、基建投資以及消費和服務業的修復，強勁的出口有望在上半年維持，但下半年存在較大的不確定性。疫情的變化難以預測，可能會對經濟形成階段性擾動，但考慮到防控政策愈發精準，預計疫情對經濟的衝擊將有所下降。

人行下調MLF及逆回購利率 分析：「減息」助穩經濟

內地第四季GDP按年增4%勝預期 全年增8.1%總額114萬億

責任編輯：蒯宇澄

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