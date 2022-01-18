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【內地疫情】網傳天津大學封校 3萬學生就地過年惹議（組圖）

社會熱點 11:05 2022/01/18

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農曆新年在即，內地疫情仍未平息。在此輪疫情的重災區天津，網傳天津大學封校，3萬多學生被「禁足」，需在校過年，而教授、商販卻可自由出入學校。事件引發輿論關注。

網傳校外人士仍能自由出入校園

據微博流傳的消息，自稱是天津大學學生的網民發文控訴，學校單方面決定「封校」——無論是否處於疫情風險區域、本地人還是外省籍，「天津大學校內『所有學生』一律不准放假回家」，直接留在校內準備過年，安全戰疫。

至於同樣有群聚感染風險的老師、校工及其他教職員與在校眷屬，卻不受「禁足令」管制。自稱天津大學學生的網民還稱，一般市民遛狗大爺，甚至翻牆進天大踢球的校外高中生，卻全都來去自如地出入校區。

除了表示控訴的評論外，亦有網民對防疫措施表示理解，「我們這在外工作的過年都打算回不了天津了，現在天津的同事還在家隔離不能去上班，你們一出天津那麼多人，真的不好控制」，「現在各地對天津來的都是隔離14天，你們確定要回家嗎？」

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微信公眾號「天津大學研究生教育」16日發文提到，學校正研究留校學生春節方案，力爭讓學生在校過上一個喜慶、祥和、安康的春節。

另據「天津廣播」稍早前報道，據天津市疫情防控指揮部公布的最新摸底統計，全市大多數高校已於元旦前放假，大部分學生已離校返鄉，但目前還有22所高校的五萬六千多名學生留在校園。

報道引述一位山西學生稱，「我覺得年前天津應該能控制住，如果能回家過年當然最好，如果不能回家，平心靜氣地在學校裡學習，在圖書館查閱文獻也是一個好選擇。」

傳天津老人欲打尖檢測兼逼防控人員下跪 當事人回應（有片）

【天津疫情】天津返大連感染者遭網暴：別給大學生丟臉

責任編輯：尹航

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微博 農曆新年 學校 天津 疫情 防疫措施

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