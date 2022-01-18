  • 18°C
香港時間 : 2022118日 (二) 12:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】昨增127本土確診 孫春蘭：盡早撲滅聚集性疫情

社會熱點 11:19 2022/01/18

分享：

內地昨日（17日）新增171宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔127宗，包括河南佔過百宗，另涉及天津、廣東珠海等地，北京也再多1人確診，為此前病例的密切接觸者。

河南疫情形勢嚴峻，安陽市湯陰縣通報，將在全縣範圍內開展2天3輪、6天9輪全員核酸檢測工作。此外，國務院副總理孫春蘭在天津調研指導防控工作，表示要深入細緻落實防控措施，盡早撲滅聚集性疫情。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為河南102宗，其中安陽市94宗、鄭州市4宗、許昌市4宗；天津18宗，其中津南區15宗、西青區2宗、河西區1宗；廣東5宗，均在珠海市；北京1宗，在海淀區；陝西1宗，在西安市。另有1宗本土無症狀感染，在遼寧大連市。

北京新增的1宗本土確診病例現住海淀區上地街道博雅西園，為1月15日通報的本土確診病例的密切接觸者；已轉至定點醫院隔離治療。據早前報道，1月15日通報的患者帶有Omicron變種病毒。

河南安陽累計404確診 再啟大規模檢測

河南疫情持續，央視新聞消息稱，1月8日以來，安陽市累計報告404宗確診病例，其中380宗在湯陰縣。湯陰縣疫情防控工作指揮部通報，17日起，將在全縣範圍內開展2天3輪、6天9輪全員核酸檢測工作。對不參加本次全員核酸檢測的居民，健康碼一律標記為黃碼。對拒不配合、不支持核酸檢測工作、故意不參加檢測、擾亂秩序瞞報、謊報、偽造信息的人員，公安機關將依法從嚴追究法律責任。

多名公職人員防疫不利被處分 河南安陽問責61家單位

涉實施引起病毒傳播行為 河南鄭州金域檢驗中心負責人被立案

此外，湯陰縣再有三地被調整為封控區，需嚴格實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」管理。

孫春蘭：一旦發現疫情要及時撲滅

在天津，本輪疫情累計報告312宗確診病例。國務院副總理孫春蘭本月12日至17日在天津指導防疫工作，期間多次到爆發疫情的津南區視察，深入封控小區、教育園區、定點醫院、疾控中心、隔離場所等，了解疫情溯源、全員篩查、轉運隔離、服務保障等工作，推動各項防控措施加快落實。

內地增166本土確診河南佔逾百宗 孫春蘭要求早日實現社會面「清零」

孫春蘭指出，這次疫情是Omicron病毒株引發的首宗本土聚集性疫情。天津市委和市政府貫徹黨中央、國務院決策部署，採取有力措施，將疫情有效控制在爆發地，遏制了疫情擴散和外溢，防控取得階段性成效。

孫春蘭又稱，春節臨近，各地疫情防控工作要加強應急值守，一旦發現疫情，要快速反應、及時撲滅。從近期發生的聚集性疫情看，做好常態化防控，要堅持預防為主，擴大重點行業風險人員排查範圍，加強對入境隔離場所、定點醫院、口岸機場管理和周邊區域人群核酸篩查，及時發現排除風險隱患。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

內地增166本土確診河南佔逾百宗 孫春蘭要求早日實現社會面「清零」
2022/01/12
內地增166本土確診河南佔逾百宗 孫春蘭要求早日實現社會面「清零」
涉實施引起病毒傳播行為 河南鄭州金域檢驗中心負責人被立案
2022/01/12
涉實施引起病毒傳播行為 河南鄭州金域檢驗中心負責人被立案
多名公職人員防疫不利被處分 河南安陽問責61家單位
2022/01/12
多名公職人員防疫不利被處分 河南安陽問責61家單位

你可能感興趣

內地增166本土確診河南佔逾百宗 孫春蘭要求早日實現社會面「清零」
10:27 2022/01/12
內地增166本土確診河南佔逾百宗 孫春蘭要求早日實現社會面「清零」
涉實施引起病毒傳播行為 河南鄭州金域檢驗中心負責人被立案
14:16 2022/01/12
涉實施引起病毒傳播行為 河南鄭州金域檢驗中心負責人被立案
多名公職人員防疫不利被處分 河南安陽問責61家單位
16:35 2022/01/12
多名公職人員防疫不利被處分 河南安陽問責61家單位
河南省 健康碼 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 孫春蘭 天津

上一篇文章

網傳湯加火山爆發令扇貝大逃亡 這間A股上市水產公司漲10%

下一篇文章

NBA球星涉華言論惹議 姚明：希望邀請他來中國看看
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

貴州政協原主席王富玉貪4.34億被判死緩 「期權式腐敗」先辦事後收錢 （第二版）
貴州政協原主席王富玉貪4.34億被判死緩 「期權式腐敗」先辦事後收錢 （第二版）
去年中國人口僅增加48萬人 人口出生率進一步下降
去年中國人口僅增加48萬人 人口出生率進一步下降
南京2女「人肉霸車位」被車頂開 結果是這樣（有片）
南京2女「人肉霸車位」被車頂開 結果是這樣（有片）
【北京疫情】染Omicron患者曾收國際郵件 不排除經境外物品傳播可能
【北京疫情】染Omicron患者曾收國際郵件 不排除經境外物品傳播可能
湯加海底火山爆發 廣州男子失聯前 從微信轉錢給妻子（更新版）
湯加海底火山爆發 廣州男子失聯前 從微信轉錢給妻子（更新版）
貓咪被困封控大樓 深圳衛健委再現霸氣回覆：電話多少
貓咪被困封控大樓 深圳衛健委再現霸氣回覆：電話多少
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款