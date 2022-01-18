【內地疫情】昨增127本土確診 孫春蘭：盡早撲滅聚集性疫情

內地昨日（17日）新增171宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔127宗，包括河南佔過百宗，另涉及天津、廣東珠海等地，北京也再多1人確診，為此前病例的密切接觸者。

河南疫情形勢嚴峻，安陽市湯陰縣通報，將在全縣範圍內開展2天3輪、6天9輪全員核酸檢測工作。此外，國務院副總理孫春蘭在天津調研指導防控工作，表示要深入細緻落實防控措施，盡早撲滅聚集性疫情。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為河南102宗，其中安陽市94宗、鄭州市4宗、許昌市4宗；天津18宗，其中津南區15宗、西青區2宗、河西區1宗；廣東5宗，均在珠海市；北京1宗，在海淀區；陝西1宗，在西安市。另有1宗本土無症狀感染，在遼寧大連市。

北京新增的1宗本土確診病例現住海淀區上地街道博雅西園，為1月15日通報的本土確診病例的密切接觸者；已轉至定點醫院隔離治療。據早前報道，1月15日通報的患者帶有Omicron變種病毒。

河南安陽累計404確診 再啟大規模檢測

河南疫情持續，央視新聞消息稱，1月8日以來，安陽市累計報告404宗確診病例，其中380宗在湯陰縣。湯陰縣疫情防控工作指揮部通報，17日起，將在全縣範圍內開展2天3輪、6天9輪全員核酸檢測工作。對不參加本次全員核酸檢測的居民，健康碼一律標記為黃碼。對拒不配合、不支持核酸檢測工作、故意不參加檢測、擾亂秩序瞞報、謊報、偽造信息的人員，公安機關將依法從嚴追究法律責任。

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此外，湯陰縣再有三地被調整為封控區，需嚴格實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」管理。

孫春蘭：一旦發現疫情要及時撲滅

在天津，本輪疫情累計報告312宗確診病例。國務院副總理孫春蘭本月12日至17日在天津指導防疫工作，期間多次到爆發疫情的津南區視察，深入封控小區、教育園區、定點醫院、疾控中心、隔離場所等，了解疫情溯源、全員篩查、轉運隔離、服務保障等工作，推動各項防控措施加快落實。

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孫春蘭指出，這次疫情是Omicron病毒株引發的首宗本土聚集性疫情。天津市委和市政府貫徹黨中央、國務院決策部署，採取有力措施，將疫情有效控制在爆發地，遏制了疫情擴散和外溢，防控取得階段性成效。

孫春蘭又稱，春節臨近，各地疫情防控工作要加強應急值守，一旦發現疫情，要快速反應、及時撲滅。從近期發生的聚集性疫情看，做好常態化防控，要堅持預防為主，擴大重點行業風險人員排查範圍，加強對入境隔離場所、定點醫院、口岸機場管理和周邊區域人群核酸篩查，及時發現排除風險隱患。

責任編輯：易燕丹

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