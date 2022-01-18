NBA球星涉華言論惹議 姚明：希望邀請他來中國看看

北京冬奧將下月4日開幕，據法新社報道，有美國NBA球星呼籲運動員抵制北京冬奧後，全國政協委員、中國籃球協會主席姚明昨日（17日）表示，如果有機會，希望可以邀請他來中國看看，「這會讓他對中國有更加全面的認識」。

NBA球星坎特（Enes Kanter）多次批華，去年10月曾發表涉藏爭議言論，遭中方指是「謬論不值一駁」，其效力的塞爾特人隊賽事在華停播。據法新社報道，他最近受訪還呼籲其他運動員「選擇道德而不是金錢」；對於美國、英國和澳洲「外交抵制」冬奧，他又表示「很好，但還不夠」。

作為前NBA球星姚明昨日見傳媒時，被問及坎特的政治立場。姚明稱，自己聽說過他，但無法真正評價他，因為不認識對方，又指「如果有機會，我想邀請他訪問中國……那樣他可能對我們有更全面的了解」。

▲ 姚明（左）回應坎特（右）的涉華爭議言論。

體育是交流橋樑 冬奧是運動員平台

另據《環球時報》報道，姚明並指出，體育是交流的橋樑，「既然是橋樑，在上面通行的人和車就避免不了有時會『撞一下』。我相信時間會解決很多問題，我們希望這座橋樑是始終存在的。」

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作為「冰雪運動推廣大使」的姚明，是2015年申辦冬奧團隊中的一員。對於美國等國稱不派官方代表出席冬奧，姚明說，無論是冬季奧運還是夏季奧運，它首先是為全世界運動員和教練員以及所有的體育愛好者提供的平台，這一點是最重要的。

他提及自己當年去美國打球的經驗，指當時為了更好融入到美國球隊，買了很多書籍來了解當地的風俗習慣及公序良俗。但在生活及訓練中，都避免不了碰到問題。姚明說，冬奧是一場體育和文化的盛會，他希望就像一場廟會一樣，哪怕是平時有爭吵的鄰居，在參加廟會的時候都會享受節日的氛圍。

至於疫情對冬奧影響，姚明表示，去年他作為中國代表團一員前往日本參加東京奧運會，看到日本方面為比賽的順利進行做了大量工作。雖然當時也有一些感染病例，但是最終整個比賽過程都完成了。所以他相信北京冬奧可以在日本的經驗上做進一步完善，並在防疫標準上做得更好。

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責任編輯：林佩怡

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