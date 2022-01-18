人行不允單邊滙率 在岸人幣收近一周低（第二版）

人民幣兌美元在岸價（CNY）昨先升後跌，收市貶47點子，創近一周新低。人民銀行副行長劉國強喊話稱，不會允許出現單邊滙率，人民幣不會出現單邊升值。

（更新人民幣最新匯價）

在岸人民幣兌美元（CNY）今（18日）早曾升穿6.34關口，創2018年5月來的近四年高位，最高報6.3368。離岸價（CNH）亦曾升至近6.34，其後回軟。

人民幣中間價報6.3521，較昨日調升78點子，創逾1個月新高。

人民銀行副行長劉國強早前表示，今年要保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定；滙率可能會在短期內偏離均衡水平，但從中長期看，市場和政策因素會對滙率的偏離會進行糾偏。他稱，現在影響人民幣滙率的因素較多，雙向波動是常態。不會允許出現單邊滙率，此意味市場已經失靈。

路透引述交易員稱，隔夜美指維持在95關口上方逐漸企穩，美聯儲加息預期料限制美指調整空間，而人民幣春節前仍會偏結匯，監管不出手的話貶值可能性較小。

平安銀行最新觀點認為，中美貨幣政策分化帶來的直接影響是中美利差的收窄，這通常會給人民幣匯率帶來貶值壓力，但人民幣匯率是否會貶值是多方面因素決定，該行認為，短期人民幣匯率仍將比較有韌性，不會出現明顯貶值。

華泰證券宏觀團隊認為，在美聯儲順週期收緊的背景下，美國真實利率可能較快上升，為美元走勢提供支撐，人民幣匯率可能維持震盪走勢。

繼昨日下調中期借貸便利（MLF）和逆回購利率10個基點，並淨投放2,900億元後，人民銀行公開市場今日再開展1000億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率持平2.1厘。於對沖到期量後，公開市場單日淨投放900億元。

盛松成：現階段屬較好降息窗口期 料二季度經濟企穩

習近平：中國經濟韌性強 對中國經濟發展前途充滿信心

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道