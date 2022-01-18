在岸人民幣升穿6.34關口 創2018年5月來新高

在岸人民幣兌美元（CNY）今（18日）早升穿6.34關口，創2018年5月來的近四年高位，最高報6.3368。

人民幣中間價報6.3521，較昨日調升78點子，創逾1個月新高。

路透引述交易員稱，隔夜美指維持在95關口上方逐漸企穩，美聯儲加息預期料限制美指調整空間，而人民幣春節前仍會偏結匯，監管不出手的話貶值可能性較小。

平安銀行最新觀點認為，中美貨幣政策分化帶來的直接影響是中美利差的收窄，這通常會給人民幣匯率帶來貶值壓力，但人民幣匯率是否會貶值是多方面因素決定，該行認為，短期人民幣匯率仍將比較有韌性，不會出現明顯貶值。

華泰證券宏觀團隊認為，在美聯儲順週期收緊的背景下，美國真實利率可能較快上升，為美元走勢提供支撐，人民幣匯率可能維持震盪走勢。中長期，金融資產邊際投資回報率長期下降將拖累美元，維持人民幣中期升值的預期不變。

繼昨日下調中期借貸便利（MLF）和逆回購利率10個基點，並淨投放2,900億元後，人民銀行公開市場今日再開展1000億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率持平2.1厘。於對沖到期量後，公開市場單日淨投放900億元。

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責任編輯：蒯宇澄

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